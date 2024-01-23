Кубок Азии. Иран беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяется к ним со второго места

Сегодня, 23 января, состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Параллельно играли: Иран и ОАЭ и Гонконг с Палестиной.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом тайме на 26 минуте сборная Ирана забила первый гол, а во второй части матча, казалось бы, закрепила свою победу 2:0. Но сборная ОАЭ на дополнительных минутах отыграла один мяч - 2:1.

Тем временем, сборная Палестины уходит в раздевалку лидером, со счетом 0:1, а во втором тайме окончательно закрепляет за собой победу. На табло 0:3. Но сборная Гонконга могла бы отыграть один мяч, забив 11-метровый.

По итогам трех туров сборная Ирана беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяются к ним со второго места.