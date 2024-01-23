Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Азии. Иран беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяется к ним со второго места
В группе С турнира состоялись матчи 3-го тура
Сегодня, 23 января, состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Параллельно играли: Иран и ОАЭ и Гонконг с Палестиной.
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В первом тайме на 26 минуте сборная Ирана забила первый гол, а во второй части матча, казалось бы, закрепила свою победу 2:0. Но сборная ОАЭ на дополнительных минутах отыграла один мяч - 2:1.
????????????????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024
Round of 16 spots secured ????#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNVUAE pic.twitter.com/ndNw58o7oZ
Тем временем, сборная Палестины уходит в раздевалку лидером, со счетом 0:1, а во втором тайме окончательно закрепляет за собой победу. На табло 0:3. Но сборная Гонконга могла бы отыграть один мяч, забив 11-метровый.
Oday Dabbagh setting the platform for ???????? Palestine’s special night! #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #HKGvPLE pic.twitter.com/tpfqC6g5hx— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024
По итогам трех туров сборная Ирана беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяются к ним со второго места.
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