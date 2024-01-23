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Кубок Азии. Иран беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяется к ним со второго места

Кубок Азии
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В группе С турнира состоялись матчи 3-го тура

Кубок Азии. Иран беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяется к ним со второго места

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Сегодня, 23 января, состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Параллельно играли: Иран и ОАЭ и Гонконг с Палестиной.

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В первом тайме на 26 минуте сборная Ирана забила первый гол, а во второй части матча, казалось бы, закрепила свою победу 2:0. Но сборная ОАЭ на дополнительных минутах отыграла один мяч - 2:1.

Тем временем, сборная Палестины уходит в раздевалку лидером, со счетом 0:1, а во втором тайме окончательно закрепляет за собой победу. На табло 0:3. Но сборная Гонконга могла бы отыграть один мяч, забив 11-метровый.

По итогам трех туров сборная Ирана беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяются к ним со второго места.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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