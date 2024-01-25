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Кубок Азии. Южная Корея сыграла вничью с Малайзией. Иордания уступила Бахрейну
Южная Корея финишировала второй в своей группе
afcasiancup
Сегодня, 25 января, в кубке Азии состоялись заключительные матчи в группе Е. Корейцы упустили победу, пропустив на 90+15 минуте игры, и в итоге финишировали на втором месте в своей группе, после трех туров в их активе 5 очков. Лидером стал, с 6 очками в активе, Бахрейн, который в заключительном матче одолел Иорданию.
Южная Корея - Малайзия 3:3
25 января, 13.30, "Al Janoub Stadium"
Голы: 1:0 - 21 Чон У Йон, 1:1 - 51 Халим, 1:2 - 62, пенальти Айман, 2:2 - 83 Ли Кан Ин, 3:2 - 90+4 - Сон Хин Мин, 3:3 - Моралес 90+15
FT | ???????? Korea Republic 3️⃣-3️⃣ Malaysia ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024
???? What. A. Game!
???? The points are shared after an enthralling encounter at Al Janoub Stadium! #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #KORvMAS pic.twitter.com/mlmotDoR0m
Иордания - Бахрейн 0:1
25 января, 13.30, "стадион Халифа"
Гол: 0:1 - 34 Юсуф.
FT | ???????? Jordan 0️⃣ - 1️⃣ Bahrain ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024
Bahrain collect all 3️⃣ points with their second win in Group E and book their place in the Round of 16! #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvBHR pic.twitter.com/GsZ6eFaXCl
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