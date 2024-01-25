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Кубок Азии. Южная Корея сыграла вничью с Малайзией. Иордания уступила Бахрейну

Кубок Азии

Южная Корея финишировала второй в своей группе

Кубок Азии. Южная Корея сыграла вничью с Малайзией. Иордания уступила Бахрейну

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Сегодня, 25 января, в кубке Азии состоялись заключительные матчи в группе Е. Корейцы упустили победу, пропустив на 90+15 минуте игры, и в итоге финишировали на втором месте в своей группе, после трех туров в их активе 5 очков. Лидером стал, с 6 очками в активе, Бахрейн, который в заключительном матче одолел Иорданию.

Южная Корея - Малайзия 3:3

25 января, 13.30, "Al Janoub Stadium"

Голы: 1:0 - 21 Чон У Йон, 1:1 - 51 Халим, 1:2 - 62, пенальти Айман, 2:2 - 83 Ли Кан Ин, 3:2 - 90+4 - Сон Хин Мин, 3:3 - Моралес 90+15

Иордания - Бахрейн 0:1

25 января, 13.30, "стадион Халифа"

Гол: 0:1 - 34 Юсуф.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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