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Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Азии. Определилась вторая пара 1/4 финала

Кубок Азии

Обошлось без сенсации

Кубок Азии. Определилась вторая пара 1/4 финала

Sportstar - the Hindu

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30 января сборная Узбекистана сыграла против Таиланда в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

Узбекистанцы владели инициативой с начала матча, создавая опасные моменты у ворот соперника. На 37-й минуте их старания увенчались голом.

На 58-й минуте полузащитник тайцев Сарачат Супачок сравнял счёт, поразив ворота узбекистанцев из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Аббосбек Файзуллаев снова вывел Узбекистан вперед. В результате гол вингера стал решающим в поединке.

Таким образом, Узбекистан вышел в четвертьфинал, где сыграет с хозяином турнира – Катаром, вчера победившим Палестину со счетом 2:1. Встреча состоится 3 февраля в 17:30 по киевскому времени.

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Опубликовал: Александр Бураков
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