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Кубок Азии. Определилась вторая пара 1/4 финала
Обошлось без сенсации
Sportstar - the Hindu
30 января сборная Узбекистана сыграла против Таиланда в рамках 1/8 финала Кубка Азии.
Узбекистанцы владели инициативой с начала матча, создавая опасные моменты у ворот соперника. На 37-й минуте их старания увенчались голом.
На 58-й минуте полузащитник тайцев Сарачат Супачок сравнял счёт, поразив ворота узбекистанцев из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Аббосбек Файзуллаев снова вывел Узбекистан вперед. В результате гол вингера стал решающим в поединке.
Таким образом, Узбекистан вышел в четвертьфинал, где сыграет с хозяином турнира – Катаром, вчера победившим Палестину со счетом 2:1. Встреча состоится 3 февраля в 17:30 по киевскому времени.
FT | ???????? Uzbekistan 2️⃣-1️⃣ Thailand ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 30, 2024
???? Abbosbek Fayzullayev's sublime strike sends the White Wolves to the Quarter-Finals!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #UZBvTHA pic.twitter.com/VrJZh1PlQf
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