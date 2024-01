Кубок Азии. Определилась вторая пара 1/4 финала

30 января сборная Узбекистана сыграла против Таиланда в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

Узбекистанцы владели инициативой с начала матча, создавая опасные моменты у ворот соперника. На 37-й минуте их старания увенчались голом.

На 58-й минуте полузащитник тайцев Сарачат Супачок сравнял счёт, поразив ворота узбекистанцев из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Аббосбек Файзуллаев снова вывел Узбекистан вперед. В результате гол вингера стал решающим в поединке.

Таким образом, Узбекистан вышел в четвертьфинал, где сыграет с хозяином турнира – Катаром, вчера победившим Палестину со счетом 2:1. Встреча состоится 3 февраля в 17:30 по киевскому времени.

