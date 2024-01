Кубок Азии. Япония без проблем проходит в 1/4 финала турнира

Сегодня, 30 января, состоялся матч Японии против Бахрейна в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

Первые полчаса игры прошли в относительно спокойном темпе, без забитых голов. Счёт был открыт точным ударом полузащитника японцев Доан Рицу на 31-й минуте. В начале второго тайма преимущество сборной закрепил звезда "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо, после чего Бахрейн начал предпринимать активные атакующие действия, увенчавшиеся автоголом вратаря Японии Циона Судзуки. Тем не менее, уже через 8 минут японцы установили окончательный счёт в свою пользу благодаря голу Аясэ Уэды - 3:1.

Соперник "самураев" определится в сегодняшнем матче между сборными Ирана и Сирии. Поединок пройдёт в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что Кубок Азии проходит на территории Катара с 12 января по 10 февраля.

