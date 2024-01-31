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Кубок Азии. Япония без проблем проходит в 1/4 финала турнира
Самураи идут дальше
Yahoo Sport Australia
Сегодня, 30 января, состоялся матч Японии против Бахрейна в рамках 1/8 финала Кубка Азии.
Первые полчаса игры прошли в относительно спокойном темпе, без забитых голов. Счёт был открыт точным ударом полузащитника японцев Доан Рицу на 31-й минуте. В начале второго тайма преимущество сборной закрепил звезда "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо, после чего Бахрейн начал предпринимать активные атакующие действия, увенчавшиеся автоголом вратаря Японии Циона Судзуки. Тем не менее, уже через 8 минут японцы установили окончательный счёт в свою пользу благодаря голу Аясэ Уэды - 3:1.
Соперник "самураев" определится в сегодняшнем матче между сборными Ирана и Сирии. Поединок пройдёт в 18:00 по киевскому времени.
Напомним, что Кубок Азии проходит на территории Катара с 12 января по 10 февраля.
FT | ???????? Bahrain 1️⃣-3️⃣ Japan ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024
???? A strong showing sees the Samurai Blue advance to the Quarter-Finals!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #BHRvJPN pic.twitter.com/XgCZQ6bmVI
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