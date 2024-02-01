  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Азии
  3. Стали известны все пары 1/4 Кубка Азии
В тренде
Кубок Азии
Кубок Азии

Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны все пары 1/4 Кубка Азии

Кубок Азии

Слегка неравномерный жребий

Стали известны все пары 1/4 Кубка Азии

META

Новина українською

31 января состоялись последние матчи 1/8 финала Кубка Азии.

В завершающем поединке в рамках этой стадии к вылету с турнира был близок один из его главных фаворитов - сборная Ирана, которая сумела дожать Сирию (1:1, пен. 5:3) лишь в серии пенальти.

Таким образом, в четвертьфинале сыграют следующие пары:

Таджикистан - Иордания, Австралия - Корея (2 февраля)
Иран - Япония, Катар - Узбекистан (3 февраля)

В полуфинале сойдутся победители первой и второй, а также третьей и четвертой пар.

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла усилилась вингером из Чемпионшипа
yellow-arrow
Кубок Азии. Япония без проблем проходит в 1/4 финала турнира
yellow-arrow
Кубок Азии: Сборная Кореи едва не уступила аравийцам, но на последних секундах реабилитировалась
Кубок Азии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости