Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все пары 1/4 Кубка Азии
Слегка неравномерный жребий
META
31 января состоялись последние матчи 1/8 финала Кубка Азии.
В завершающем поединке в рамках этой стадии к вылету с турнира был близок один из его главных фаворитов - сборная Ирана, которая сумела дожать Сирию (1:1, пен. 5:3) лишь в серии пенальти.
Таким образом, в четвертьфинале сыграют следующие пары:
Таджикистан - Иордания, Австралия - Корея (2 февраля)
Иран - Япония, Катар - Узбекистан (3 февраля)
В полуфинале сойдутся победители первой и второй, а также третьей и четвертой пар.
We are now down to the last 8. Which 4️⃣ teams will be in the semi-finals?— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024
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