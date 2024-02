Стали известны все пары 1/4 Кубка Азии

31 января состоялись последние матчи 1/8 финала Кубка Азии.

В завершающем поединке в рамках этой стадии к вылету с турнира был близок один из его главных фаворитов - сборная Ирана, которая сумела дожать Сирию (1:1, пен. 5:3) лишь в серии пенальти.

Таким образом, в четвертьфинале сыграют следующие пары:

Таджикистан - Иордания, Австралия - Корея (2 февраля)

Иран - Япония, Катар - Узбекистан (3 февраля)

В полуфинале сойдутся победители первой и второй, а также третьей и четвертой пар.

