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Астон Вилла усилилась вингером из Чемпионшипа
Игрок идёт на повышение
avfc.co
"Астон Вилла" официально объявила о трансфере Моргана Роджерса из "Мидлсбро".
Сумма сделки не разглашается. Футболист будет выступать под 27-м номером.
Роджерс подписал контракт с "Боро" прошлым летом, и в этом сезоне забил 7 голов (один из них - в ворота "Челси" в Кубке Лиги) и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Aston Villa
Опубликовал: Александр Бураков
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