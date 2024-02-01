Астон Вилла усилилась вингером из Чемпионшипа

"Астон Вилла" официально объявила о трансфере Моргана Роджерса из "Мидлсбро".

Сумма сделки не разглашается. Футболист будет выступать под 27-м номером.

Роджерс подписал контракт с "Боро" прошлым летом, и в этом сезоне забил 7 голов (один из них - в ворота "Челси" в Кубке Лиги) и отдал 8 результативных передач.