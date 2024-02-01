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Астон Вилла усилилась вингером из Чемпионшипа

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Игрок идёт на повышение

Астон Вилла усилилась вингером из Чемпионшипа

avfc.co

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"Астон Вилла" официально объявила о трансфере Моргана Роджерса из "Мидлсбро".

Сумма сделки не разглашается. Футболист будет выступать под 27-м номером.

Роджерс подписал контракт с "Боро" прошлым летом, и в этом сезоне забил 7 голов (один из них - в ворота "Челси" в Кубке Лиги) и отдал 8 результативных передач.

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Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Александр Бураков
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