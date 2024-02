Кубок Азии. Иордания – Южная Корея 2:0. Неожиданный финалист

Кубок Азии, 1/2 финала

"Ахмад бин Али" (Аль-Райян)

Главный арбитр: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЭ)

Этот вылет сборной Южной Кореи является ярким примером того, столь важен тренер. "Тигры" вполне могли и раньше покинуть турнир, однако индивидуальные качества сильных футболистов приносили необходимый результат. В этот раз кучка звезд проиграла настоящей команде, практически все исполнители которой играют далеко за пределами европейских чемпионатов.

Первый тайм оказался очень интересным. Команды поочередно имели инициативу у своих ног и создавали моменты. На старте встречи Иордания была активнее. На 16 минуте классно, в одно касание пробил Аль-Равабдех, но голкипер корейцев выручил. Впоследствии Аль-Наймат после индивидуального прохода плотно приложился к мячу – Хен У Чо снова спас.

Наставник "тигров" Клинсман на бровке был очень взволнован. Ни Сон, ни Хван – звезды АПЛ – не могли ничего противопоставить в атаке команде, общая стоимость которой равна половине трансферной стоимости Виталия Миколенко (13,65 против 28 млн согласно Transfermarkt).

Лишь после экватора тайма стало интересно у ворот Иордании. На 29-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота Абу-Лайлы, однако явно ошибся – после просмотра VAR наказание для иорданцев было отменено. Еще через несколько минут после заброса в штрафную полузащитник ПСЖ Ли пробил головой и попал в штангу.

Команды завершили тайм острыми моментами. Аль-Наймат снова на дриблинге прошел сразу несколько футболистов соперника, но в очередной раз выручил Чо. А на 45+6 минуте Южная Корея наконец-то создала настоящий голевой шанс. Мяч дошел до Хван Ин Пома, который должен был забивать, но пробил по воробьям.

Возможно, это так теплый климат повлиял на корейцев, но на второй тайм они вышли еще более уставшими. Сразу же на 53-й минуте Иордания этим воспользовалась, открыв счет в матче усилиями Аль-Наймата. Он красиво перекинул голкипера.

После полумомента корейцев на 60 минуте иорданцы снова взяли игру в свои руки. Сначала Аль-Тамари воспользовался очередным проходным двором в защите корейцев и пробил под поперечину – Чо выручил. Через несколько мгновений полузащитник "Монпелье" (Аль-Тамари – единственный представитель топ-5 чемпионатов в своей сборной) удвоил преимущество номинальных хозяев.

Очень яркий получился гол. Муса принял мяч в центре поля, долго его тащил мимо соперников к линии штрафной и нанес прицельный удар. Оборона Южной Кореи без представителя "Баварии" Кима Мин Дже совсем в плохом состоянии – сегодня он не играл из-за дисквалификации.

За 100+ минут (с компенсированным временем) Южная Корея не смогла ни разу пробить в створ ворот соперников, а всего нанесла всего семь ударов (против 17 в Иордании). Совершенно заслуженная победа менее статусного соперника.

FT | ???????? Jordan 2️⃣-0️⃣ Korea Republic ????????



???? They've done it!



???? A sensational performance sends Jordan to their first-ever #AsianCupFinal!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvKOR pic.twitter.com/eYua2QSPLJ