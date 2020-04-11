Минск - БАТЭ. Анонс и прогноз на матч
Воскресную программу четвертого тура Высшей лиги Беларуси откроют ФК "Минск" и борисовский БАТЭ, которые сыграют в 15:00 в столице.
Столичные "горожане" убедительно начали чемпионат, добыв две победы кряду. Правда выезд в третьем туре к "Энергетику-БГУ" закончился крахом (0:2). Для БАТЭ напротив, как раз третий тур и стал прорывом после двух "баранок" на старте. Хотя и странно применять подобный эпитет к домашнему успеху с минимальным счетом против новичка Высшей лиги "Руха" (1:0).
Тем не менее, "трактористы" лишь на одно очко отстают от чемпиона, брестского "Динамо" и обладателя Кубка "Шахтера" из Солигорска, которые также не обошлись без регулярных потерь очков на старте сезона.
Беларусь, Высшая лига, 4-й тур
Стадион: "ФК Минск"
Главный арбитр: Амин Кургхели
Минск 15:00 БАТЭ
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Коллектив Андрея Разина одолел в волевом стиле "Белшину" (3:1), после чего был сильнее "Динамо" (3:2) в столичном дерби. В ходе этих встреч "Минск" забил шесть голов кряду, уместив их в общей сложности в 85 игровых минут.
Темпы восстановления Дмитрия Рыжука пока не позволяют ему рассчитывать на попадание в состав, а значит мы снова увидим в чем-то экспериментальный центр обороны хозяев. Кроме того, дернул заднюю поверхность бедра Александр Васильев, что вряд ли позволит еще одному украинцу выйти на поле. Прочих изменений по сравнению с прошлым матчем быть не должно.
Ориентировочный состав Минска (3-4-2-1): Леонов - Зелеский, Чаговец, Прищепа - Яроцкий, Насибулин, Евдокимов, Сазончик - Хващинский, Шрамченко - Грибовский.
Быстрый гол Стнислава Драгуна в прошлом матче все же принес первые очки гранду. Однако победа над "Рухом" (1:0) все равно не была уверенной, так как соперник имел неплохие шансы на то, чтобы счет в концовке сравнять.
Пока что лучшего игрока Беларуси прошлого сезона Игоря Стасевича Кирилл Альшевский выпускает преимущественно на замену. Однако уверены, что к четвертому туру полузащитник уже набрал кондиции, необходимые для попадания в старт.
Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Чичкан - Филипович, Волков, Филипенко, Копитович - Бага - Стасевич, Уиллумсон, Драгун, Милич - Сорока.
Цифры и факты
- У "Минска" в общей сложности шесть забитых мячей, которые уместились в два тайма между первым и вторым туром. Уже 135 минут кряду "горожане" остаются на голодном пайке в атаке.
- Клуб из Борисова забил в каждом без исключения матче текущего сезона, но впервые оставил свои ворота на замке лишь в третьем туре.
- Посреди недели БАТЭ провел первый полуфинал Кубка и проиграл на поле "Славии" в Мозыре со счетом 0:1. Эта неудача стала для команды уже третьей в шести матчах под руководством Альшевского.
Прогноз
У гостей нет ни морального, ни турнирного права терять очки в Минске. Тем более соперник выступит в ослабленном составе, без двух украинцев, которые в схемах Разина занимали важные позиции в стартовых турах. БАТЭ попытается сыграть аккуратно сзади и выиграть малой кровью.
Ставка: Победа БАТЭ за 1.99