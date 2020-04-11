Городея - Динамо Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Если не провалили, то очень неудачно начали чемпионат "Городея" и "Динамо" Минск. В прошлом сезоне эти команды боролись за более высокие места, за еврокубки, столичный клуб финишировал четвертым, "Городея" заняла седьмое место. А в новом чемпионате после первых трех туров эти команды находятся в зоне вылета.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 4-й тур

Городской стадион (Городея)

Городея 18:00 Динамо Мн

Минчане проиграли в двух первых противостояниях первенства – брестскому "Руху" (0:1) и ФК "Минску" (2:3). Зато в прошлом третьем туре "Динамо" добыло первую победу и немного поправило свое положение. "Торпедо-БелАЗ" уступил минчанам 0:2, а украинец Артем Сухоцкий отыграл все 90 с лишним минут. Ожидаем его увидеть и в четвертом туре, Сухоцкого можно назвать игроком основы.

В "Городее" нет украинских легионеров, да и вообще эта команда явный середняк Высшей лиги, звезд с неба не хватает. "Витебск" и "Шахтер" Солигорск обыграли подопечных Радушко – 0:1 и 0:2 соответственно. А вот неделю назад "Городея" справилась с "Белшина" 1:0.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

При близком знакомстве с чемпионатом Беларуси, а многие любители футбола именно в эти дни открывают для себя это первенство, становится понятно, что не очень результативны команды у нашего северного соседа. Старания не всегда приносят результат, возможно, из-за начала сезона, а может быть из-за недостаточного мастерства игроков в турнире. "Городея" и "Динамо" команды примерно одного уровня и вряд ли побьют рекорд результативности, больше двух голов они не смогут забить. Прогноз: ничья 1:1.