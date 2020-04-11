Беларусь. Кадимян эффектно забил со штрафного. Соперник ответил голом экс-карпатовца

В Беларуси стартовал четвертый тур местной Высшей лиги - "Неман" принимал "Белшину". Счет на 42-й минуте эффектным ударом со штрафного открыл армянский легионер хозяев Гегам Кадимян. Форвард, напомним, с 2006-го по 2019-й выступал в Украине, где он сменил девять клубов. В его послужном списке есть харьковский и киевский "Арсенал", "Сумы", "Титан", "Говерла", "Олимпик", "Карпаты", "Ворскла" и "Заря". Наиболее продуктивным был период в команде Романа Санжара - с 2014-го по 2016-й он сыграл 36 матчей в УПЛ, в которых забил семь голов.

Однако удержать победу "Неману" над главным аутсайдером лиги не удалось - "Белшина" отыгралась на 59-й минуте. Ответный мяч забил еще один игрок, связанный с Украиной - 33-летний форвард Леонид Ковель, который замкнул передачу с фланга. Нападающий переходил в "Карпаты" из минского "Динамо" в 2007-м. Тогда он забивал в каждом втором матче украинской Высшей лиги, в частности, забил и киевском "Динамо" (львовяне проиграли 1:3). В первой половине сезона 2007/08 он отличился шестью голами в 16 матчах, после чего был продан в ФК "Москва".

В 2014-м Ковель во второй раз присоединился к "Карпат", однако за полгода во Львове он так и не сыграл хотя бы одного матча.

Матч "Неман" - "Белшина" так и завершился со счетом 1:1. Хозяева получили свое пятое очко, команда Игоря Ковалевича занимает восьмое место. "Белишна", за которую выступает украинец Михаил Писько (просидел в запасе, играл за "Зарю", "Рух", "Ингулец"), прервала серию из трех поражений подряд, команда из Бобруйска занимает последнее место.

Чемпионат Беларуси. Четвертый тур

"Неман" - "Белшина" 1:1

Голы: Кадимян 42 - Ковель 59