  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. Динамо Брест - Ислочь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси
В тренде

Динамо Брест - Ислочь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Беларусь
(1 голосов)
Динамо Брест - Ислочь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси
UA-Футбол
Новина українською

Высшая лига, четвертый тур

12 апреля. Брест, "Брестский"

ФК “Динамо” Брест 19:00 “Ислочь”

Телетрансляция – Спорт 1, FootballHub

"Динамо" Брест и "Ислочь" встретятся третий раз за последний месяц. В первой половине марта команды сыграли два матча в четвертьфинале Кубка Беларуси – оба поединка закончились со счетом 0:0 и чемпион-2019 вышел в полуфинал только благодаря победе в серии пенальти.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Динамо" Брест тяжело начинает сезон. Команда Ковальчука показала хорошую игру только в двух матчах – в Суперкубке против "Шахтера" Солигорск, и в первой полуфинальной игре Кубка Беларуси с тем же "Шахтером" (два раза по 2:0). В чемпионат Беларуси дела обстоят не так радужно – победа, ничья и поражение в трех турах и всего лишь один забитый гол в каждом матче.

Даже показывая блеклый футбол в атаке Брест в каждом матче создает немало моментов, но команду Хачериди, Нойока и Милевского подводит реализация. Сохранится ли эта тенденция в матче против "Ислочьи"?

Команда из Минского районе пока опережает чемпиона в турнирной таблице. В первых двух турах "Ислочь" взяла максимальные шесть очков, но в третьем раунде оступилась, проиграв "Слуцку" 2:3.

Прогноз на матч ФК “Динамо” Брест – “Ислочь”

"Динамо" Брест считалось фаворитом в каждом из сыгранных матчей чемпионата Беларуси-2020, но добилось победы лишь однажды. В некоторых моментах команде Ковальчука не повезло, в других она может винить только себя. Против "Ислочи" также ожидается победа "Динамо" Брест, но коэффициент в 1.73-1.77 уже не гарантирует стопроцентную уверенность. С другой стороны, победа над "Шахтером" в Кубке могла придать команде Ковальчука дополнительную уверенность и мотивацию. Можно предположить, что впервые в чемпионате-2020 "Динамо" забьет два мяча в одной игре – победа Бреста 2:1.

1xbet
1.77
3.76
5.30
Сделать ставку
Parimatch
1.73
3.60
5.10
Сделать ставку
Favbet
1.75
3.70
5.20
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Александр Нойок чемпионат Беларуси Динамо (Брест) Прогнозы Ислочь (Беларусь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...