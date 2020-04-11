Динамо Брест - Ислочь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Высшая лига, четвертый тур

12 апреля. Брест, "Брестский"

ФК “Динамо” Брест 19:00 “Ислочь”

Телетрансляция – Спорт 1, FootballHub

"Динамо" Брест и "Ислочь" встретятся третий раз за последний месяц. В первой половине марта команды сыграли два матча в четвертьфинале Кубка Беларуси – оба поединка закончились со счетом 0:0 и чемпион-2019 вышел в полуфинал только благодаря победе в серии пенальти.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Динамо" Брест тяжело начинает сезон. Команда Ковальчука показала хорошую игру только в двух матчах – в Суперкубке против "Шахтера" Солигорск, и в первой полуфинальной игре Кубка Беларуси с тем же "Шахтером" (два раза по 2:0). В чемпионат Беларуси дела обстоят не так радужно – победа, ничья и поражение в трех турах и всего лишь один забитый гол в каждом матче.

Даже показывая блеклый футбол в атаке Брест в каждом матче создает немало моментов, но команду Хачериди, Нойока и Милевского подводит реализация. Сохранится ли эта тенденция в матче против "Ислочьи"?

Команда из Минского районе пока опережает чемпиона в турнирной таблице. В первых двух турах "Ислочь" взяла максимальные шесть очков, но в третьем раунде оступилась, проиграв "Слуцку" 2:3.

Прогноз на матч ФК “Динамо” Брест – “Ислочь”

"Динамо" Брест считалось фаворитом в каждом из сыгранных матчей чемпионата Беларуси-2020, но добилось победы лишь однажды. В некоторых моментах команде Ковальчука не повезло, в других она может винить только себя. Против "Ислочи" также ожидается победа "Динамо" Брест, но коэффициент в 1.73-1.77 уже не гарантирует стопроцентную уверенность. С другой стороны, победа над "Шахтером" в Кубке могла придать команде Ковальчука дополнительную уверенность и мотивацию. Можно предположить, что впервые в чемпионате-2020 "Динамо" забьет два мяча в одной игре – победа Бреста 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.