  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. ВОЗ рекомендует Беларуси отменить чемпионат и все массовые мероприятия
В тренде

ВОЗ рекомендует Беларуси отменить чемпионат и все массовые мероприятия

Беларусь
(1 голосов)

"Стране необходимы меры, которые могут замедлить распространение вируса"

ВОЗ рекомендует Беларуси отменить чемпионат и все массовые мероприятия
Новина українською

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Беларуси отменить массовые мероприятия.

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", – заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ О’Коннор на брифинге в Минске.

Также чиновник заявил, что стране необходимы "мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса".

На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Беларуси коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
interfax.by
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...