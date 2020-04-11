ВОЗ рекомендует Беларуси отменить чемпионат и все массовые мероприятия
"Стране необходимы меры, которые могут замедлить распространение вируса"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Беларуси отменить массовые мероприятия.
"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", – заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ О’Коннор на брифинге в Минске.
Также чиновник заявил, что стране необходимы "мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса".
На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:interfax.by
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...