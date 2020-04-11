ВОЗ рекомендует Беларуси отменить чемпионат и все массовые мероприятия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Беларуси отменить массовые мероприятия.

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", – заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ О’Коннор на брифинге в Минске.

Также чиновник заявил, что стране необходимы "мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса".

На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом.