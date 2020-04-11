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Городея - Динамо Минск 1:0. Беспомощность гостей из столицы

Беларусь
(1 голосов)

Хозяева выглядели осторожнее, не рисковали напрасно, но заслужили победу

Городея - Динамо Минск 1:0. Беспомощность гостей из столицы
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Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 4-й тур
Городской стадион (Городея)

Городея - Динамо Мн 1:0

Голы: Архипов 14 (пен.)

Городея: 1. Довгялло, 4. Шестиловский, 8. Усеня, 12. Йоксимович, 16. Павлючек, 27. Сазонович (Байдук 66), 30. Яскович, 72. Позняк, 11. Сорокин (Игнатенко 84), 9. Архипов, 28. Сайчич.

Динамо Мн: 49. Плотников, 3. Швецов, 6. Динга, 11. Бручич (Горопевшек 56), 24. Сухоцкий, 10. Данило, 17. Риос, 23. Олехнович, 8. Павловски, 7. Бахар (Шикавка 88), 15. Климович (Вергейчик 81).

Предупреждения: Сайчич 23, Шестиловский 28 - Динга 13, Риос 30, Данило 52, Павловски 90+7

Удаления: Данило 64

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В статье: Динамо (Минск) Городея
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