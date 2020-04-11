Городея - Динамо Минск 1:0. Беспомощность гостей из столицы
Хозяева выглядели осторожнее, не рисковали напрасно, но заслужили победу
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 4-й тур
Городской стадион (Городея)
Городея - Динамо Мн 1:0
Голы: Архипов 14 (пен.)
Городея: 1. Довгялло, 4. Шестиловский, 8. Усеня, 12. Йоксимович, 16. Павлючек, 27. Сазонович (Байдук 66), 30. Яскович, 72. Позняк, 11. Сорокин (Игнатенко 84), 9. Архипов, 28. Сайчич.
Динамо Мн: 49. Плотников, 3. Швецов, 6. Динга, 11. Бручич (Горопевшек 56), 24. Сухоцкий, 10. Данило, 17. Риос, 23. Олехнович, 8. Павловски, 7. Бахар (Шикавка 88), 15. Климович (Вергейчик 81).
Предупреждения: Сайчич 23, Шестиловский 28 - Динга 13, Риос 30, Данило 52, Павловски 90+7
Удаления: Данило 64
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...