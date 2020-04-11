Смолевичи - Шахтер С. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

В чемпионате Беларуси у Юрия Вернидуба полный набор результатов – победа, поражение и ничья. В прошлом туре "Шахтер" на своем поле не смог дожать "Неман" (0:0), владея серьезным игровым преимуществом. Также среди недели была игра у солигорской команды в Кубке, "Динамо" Брест оказался сильнее 2:0 и показал все проблемы "Шахтера".

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 4-й тур

Стадион: Озерный (Смолевичи)

Смолевичи 17:00 Шахтер С

Телетрансляция Спорт 1

ФК "Смолевичи" в более сложном положении, чем "Шахтер" - два поражения и всего одна ничья в этом чемпионате. В зоне вылета находится эта скромная даже по белорусским меркам команда, только в этом году она повысилась в классе, попала в Высшую лигу и пока только адаптируется к новым условиям.

Команда из Солигорска недавно обыгрывала "Смолевичи" в Кубке Беларуси – 2:0, а сама игра прошла летом прошлого года. Более того, "Шахтер" трижды в своей истории встречался с этим соперником и трижды его обыгрывал с общим счетом 5:0.

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Пока игра подопечных Вернидуба очень далека от идеала, главное - не хватает сил для завершения наступательных комбинаций, хотя преимуществом "Шахтер" владеет во всех матчах с новым наставником. К тому же не хватает стабильности солигорской команде, иногда случаются совсем странные, примитивные ошибки. Несмотря ни на что именно "Шахтер" считается явным фаворитом в противостоянии в небольшом городке недалеко от Минска. Прогноз: победа гостей 1:0.