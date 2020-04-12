Минск - БАТЭ: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Минске встречаются местные "горожане" и БАТЭ из Борисова.
Борисовский клуб только в третьем туре набрал первые очки, хоть и считается главным фаворитом чемпионата Беларуси. "Минск" же удивил парой побед на старте, поэтому в предстоящем матче ткже будет бороться за максимальный результат.
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