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Минск - БАТЭ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Беларусь
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В Минске встречаются местные "горожане" и БАТЭ из Борисова.

Минск - БАТЭ: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Борисовский клуб только в третьем туре набрал первые очки, хоть и считается главным фаворитом чемпионата Беларуси. "Минск" же удивил парой побед на старте, поэтому в предстоящем матче ткже будет бороться за максимальный результат.

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В статье: БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси ФК Минск
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