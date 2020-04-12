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Смолевичи - Шахтер 0:0. Традиционная осечка Вернидуба

Беларусь
(1 голосов)

Вторая подряд нулевая ничья Вернидуба в чемпионате

Смолевичи - Шахтер 0:0. Традиционная осечка Вернидуба
UA-Футбол
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Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 4-й тур
Стадион: Озерный (Смолевичи)

Смолевичи - Шахтер Солигорск 0:0

Смолевичи: 12. Гомелько, 4. Бондаренко, 5. Жевнеров, 17. Ращеня, 7. Макаров, 8. Барсуков, 20. Котов, 22. Бутаревич, 24. Вакулич (Джигеро 64), 9. Мухамедов, 97. Поэ (Верас 61).

Шахтер: 30. Гутор, 6. Бурко, 15. Политевич, 20. Сачивко, 27. Секе, 77. Кендыш, 16. Баланович (Лисакович 79), 18. Вукманич, 19. Подстрелов (Лулаку 68), 51. Шиндагоридзе (Бодул 18), 28. Иванович.

Предупреждения: Вакулич 62, Мухамедов 67, Барсуков 72 - Политевич 27, Сачивко 54

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Смолевичи (Беларусь)
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