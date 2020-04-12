Чемпионат Беларуси. Милевский забил победный гол Динамо Брест в матче с Ислочью

Первая домашняя победа для “Динамо” Брест в новом сезоне. Но и она была под вопросом. Первый тайм, который прошел почти без моментов, едва не закончился победным счетом для “Ислочи”. На 39-й минуте Комаровский в одно касание мощно отправил мяч в ворота “Бреста”. “Динамо” отыгралось только в дополнительное время. Милевский заработал штрафной своим корпусом, Савицкий ударил в перекладину, а Кики сыграл на добивании.

Во втором тайме Брест атаковал активнее. Заметными были Савицкий, Нойок и Милевский. Именно они организовали два гола Бреста во втором тайме. Правда все они пришли после стандартов. Сначала после подачи с углового Нойока Милевский протолкнул мяч в сетку с линии ворот, а на последних секундах матча Савицкий реализовал пенальти после игры рукой у игрока “Ислочи”.

Хачериди и Нойок провели полный матч, Милевский был заменен в конце игры.

Чемпионат Беларуси, четвертый тур. Брест, “Брестсткий”, 1169 зрителей

“Динамо” Брест – “Ислочь” 3:1

Голы: Кики 45+2, Милевский 70, Савицкий 90+3 – Комаровский 39

“Динамо”: Игнатович – Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин – Кисляк, Нойок – Савицкий, Быков (Латпев 44), Гордейчук (Кривец 78) – Милевский (Шевченко 84)

“Ислочь”: Хаткевич – Стефен, Янушкевич (Папуш 83), Рыбак, Концевой, Карпович – Янсане, Комаровский, Патоцкий (Цвейба 81), Макась (Холодинский 81) – Януш

Предупреждения: Кисляк 44, Кики 59 – Патоцкий 16, Янушкевич 45+1, Холодинский 81