Смолевичи - Шахтер Солигорск 0:0. Классика от Вернидуба. Видеообзор матча
Вторая подряд нулевая ничья от подопечных Вернидуба
Вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура чемпионата Беларуси "Смолевичи" - "Шахтер" Солигорск.
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 4-й тур
Стадион: Озерный (Смолевичи)
Смолевичи - Шахтер Солигорск 0:0
Смолевичи: 12. Гомелько, 4. Бондаренко, 5. Жевнеров, 17. Ращеня, 7. Макаров, 8. Барсуков, 20. Котов, 22. Бутаревич, 24. Вакулич (Джигеро 64), 9. Мухамедов, 97. Поэ (Верас 61).
Шахтер: 30. Гутор, 6. Бурко, 15. Политевич, 20. Сачивко, 27. Секе, 77. Кендыш, 16. Баланович (Лисакович 79), 18. Вукманич, 19. Подстрелов (Лулаку 68), 51. Шиндагоридзе (Бодул 18), 28. Иванович.
Предупреждения: Вакулич 62, Мухамедов 67, Барсуков 72 - Политевич 27, Сачивко 54