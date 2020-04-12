Динамо Брест – Ислочь 3:1. Победный гол Милевского. Видеообзор матча
Уверенная домашняя победа Бреста
Вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура чемпионат Беларуси "Динамо" Брест - "Ислочь".
Чемпионат Беларуси, четвертый тур. Брест, “Брестсткий”, 1169 зрителей
“Динамо” Брест – “Ислочь” 3:1
Голы: Кики 45+2, Милевский 70, Савицкий 90+3 – Комаровский 39
“Динамо”: Игнатович – Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин – Кисляк, Нойок – Савицкий, Быков (Латпев 44), Гордейчук (Кривец 78) – Милевский (Шевченко 84)
“Ислочь”: Хаткевич – Стефен, Янушкевич (Папуш 83), Рыбак, Концевой, Карпович – Янсане, Комаровский, Патоцкий (Цвейба 81), Макась (Холодинский 81) – Януш
Предупреждения: Кисляк 44, Кики 59 – Патоцкий 16, Янушкевич 45+1, Холодинский 81
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