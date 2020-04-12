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Динамо Брест – Ислочь 3:1. Победный гол Милевского. Видеообзор матча

Беларусь
(1 голосов)

Уверенная домашняя победа Бреста

Динамо Брест – Ислочь 3:1. Победный гол Милевского. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура чемпионат Беларуси "Динамо" Брест - "Ислочь".

Чемпионат Беларуси, четвертый тур. Брест, “Брестсткий”, 1169 зрителей

“Динамо” Брест – “Ислочь” 3:1

Голы: Кики 45+2, Милевский 70, Савицкий 90+3 – Комаровский 39

“Динамо”: Игнатович – Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин – Кисляк, Нойок – Савицкий, Быков (Латпев 44), Гордейчук (Кривец 78) – Милевский (Шевченко 84)

“Ислочь”: Хаткевич – Стефен, Янушкевич (Папуш 83), Рыбак, Концевой, Карпович – Янсане, Комаровский, Патоцкий (Цвейба 81), Макась (Холодинский 81) – Януш

Предупреждения: Кисляк 44, Кики 59 – Патоцкий 16, Янушкевич 45+1, Холодинский 81

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В статье: чемпионат Беларуси Динамо (Брест) Ислочь (Беларусь)
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