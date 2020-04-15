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Министр спорта Беларуси: Нет необходимости останавливать лигу – чемпионат интересный, люди смотрят

Беларусь
(2 голосов)

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Министр спорта Беларуси: Нет необходимости останавливать лигу – чемпионат интересный, люди смотрят
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением, стоит ли приостанавливать чемпионат страны. Его слова приводит белорусская Tribuna.com.

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"Каждый день отслеживаем ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы этого не делаем, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий рекомендательного характера. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации. Если ситуация будет ухудшаться, а сейчас предпосылок к этому нет, то будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата".

"Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70%. Все в шахматном порядке сидят, проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти, можешь не идти".

Также издание сообщает, что Ассоциация футбола Беларуси может продать зарубежным вещателям права на телетрансляцию матчей первой лиги страны.

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В статье: Сергей Ковальчук чемпионат Беларуси коронавирус
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2020 в 13:14
О..утельно интересный чемпионат... А что ещё может сказать министр спорта? Другие бы слова бацьке не понравились бы... Беларусь раз в 10 меньше Украины, а количество заражённых у них приблизительно сколько и у нас - 3300, правда смертей там меньше, но так у них смерти списывают на другие патологие. Как сказал бацька, у нас ни одной смерти от ковида. Люди умирают от ожирения, диабета, инсульта, гипертонии, ХОЗЛа и просто от того что ходют в магазин...
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