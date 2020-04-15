Министр спорта Беларуси: Нет необходимости останавливать лигу – чемпионат интересный, люди смотрят

О..утельно интересный чемпионат... А что ещё может сказать министр спорта? Другие бы слова бацьке не понравились бы... Беларусь раз в 10 меньше Украины, а количество заражённых у них приблизительно сколько и у нас - 3300, правда смертей там меньше, но так у них смерти списывают на другие патологие. Как сказал бацька, у нас ни одной смерти от ковида. Люди умирают от ожирения, диабета, инсульта, гипертонии, ХОЗЛа и просто от того что ходют в магазин...