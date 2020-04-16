Игрок Динамо-Брест: Милевский говорит, что он мой папа. Это ужасно – черный сын, белый папа

Камерунский защитник брестского "Динамо" Габи Жуниор Кики пошутил в своих Instagram Stories над отношениями с форвардом команды Артемом Милевским.

"Он говорит, что он мой папа. Это ужасно – черный сын, белый папа".

Милевский присоединился к брестскому "Динамо" в январе 2019 года, он перешел из венгерской "Кишварды" на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний форвард сыграл в 26 матчах чемпионата Беларуси (4 гола). Большую часть карьеры Артем провел в киевском "Динамо".

После 4 туров турнирную таблицу чемпионата Беларуси возглавляет "Торпедо-БелАЗ" (9 очков). "Динамо-Брест" находится на 4 позиции, отставая от лидера на 2 балла.