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Игрок Динамо-Брест: Милевский говорит, что он мой папа. Это ужасно – черный сын, белый папа

Беларусь
(1 голосов)

Немного иронии

Игрок Динамо-Брест: Милевский говорит, что он мой папа. Это ужасно – черный сын, белый папа
Новина українською

Камерунский защитник брестского "Динамо" Габи Жуниор Кики пошутил в своих Instagram Stories над отношениями с форвардом команды Артемом Милевским.

"Он говорит, что он мой папа. Это ужасно – черный сын, белый папа".

Игрок Динамо-Брест: Милевский говорит, что он мой папа. Это ужасно – черный сын, белый папа - изображение 1

Милевский присоединился к брестскому "Динамо" в январе 2019 года, он перешел из венгерской "Кишварды" на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний форвард сыграл в 26 матчах чемпионата Беларуси (4 гола). Большую часть карьеры Артем провел в киевском "Динамо".

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После 4 туров турнирную таблицу чемпионата Беларуси возглавляет "Торпедо-БелАЗ" (9 очков). "Динамо-Брест" находится на 4 позиции, отставая от лидера на 2 балла.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Габи Кики
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
16.04.2020 в 14:05
После походов Мили с кентом Алиевым годами по злачным местам Киева у него могут быть дети разноцветные...
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