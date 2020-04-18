БАТЭ - Торпедо-БелАЗ. Ставка и анонс на поединок

Гранд белорусского футбола после двух побед кряду примет текущего лидера чемпионата в Высшей лиге. Впрочем, единственное поражение "Торпедо-БелАЗ" потерпел от минского "Динамо", которое сейчас пребывает в далеко не лучшей форме. Поэтому гости из Жодино, на первый взгляд, вполне "съедобный" для БАТЭ соперник.

В прошлом туре БАТЭ разгромил "Минск" (3:0) на выезде и показал, быть может, первый яркий матч при тренере Кирилле Альшевском. "Торпедо-БелАЗ" также выступил убедительно, клуб из Жодино дома нанес дебютное поражение "Энергетику-БГУ" (2:0). Красавец-гол Габриэля Рамоса по праву вошел в число лучших в чемпионате Беларуси 2020!

Беларусь, Высшая лига, 5-й тур

Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов)

Главный арбитр: Сергей Стецурин

БАТЭ 20:00 Торпедо-БелАЗ

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Поражения от "Энергетика-БГУ" и "Славии" с общим счетом 2:5 в стартовых двух турах сезона отодвинули БАТЭ от первых мест и вызвали обеспокоенность болельщиков команды. На секундочку, это худший старт борисовской команды в истории! В двух последних играх именитый клуб уже показал положительный результат, одолев "Рух" (1:0) и "Минск" (3:0), но вот кубковое поражение от "Славии" (0:1)в гостевом матче все равно оставляет элемент недосказанности.

Защитники Александар Филипович и Александр Володько работали по индивидуальной программе в середине недели. Левый защитник Боян Настич, опорник Станислав Драгун и атакующий хавбек Павел Нехайчик вошли в сборную 4-го тура. Дисквалифицированных игроков в составе БАТЭ нет.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Копитович, Волков, Филипенко, Настич - Яблонский - Нехайчик, Драгун, Бага, Стасевич - Сорока.

Юрий Пунтус со своими подопечными добыл три победы в четырех матчах, а в прошлом туре благодаря голам Хачатуряна и Рамоса оказался сильнее лидера. Габриэль в нынешнем сезоне дважды отыграл "от звонка до звонка" и в обоих случаях повлиял на положительный результат для своей команды голами. Против "студентов" Рамос еще и отдал голевую передачу, что делает его вклад в общий успех колоссальным.

Рамос, помимо голов, получал и желтые карточки в двух матчах из трех своих предыдущих. Так что если так пойдет и дальше, Габи окажется перед угрозой дисквалификации. Пока же кадровых проблем в составе жодинцев немного. Правда ожидаем от Пунтуса тактических изменений - наставник гостей наверняка пожертвует одним из форвардов ради укрепления центра поля.

Ориентировочный состав Торпедо-БелАЗ (4-5-1): Бушма - Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов - Афанасьев, Хачатурян, Премудров, Николаевич, Антилевский - Рамос.

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Цифры и факты

Общая трансферная стоимость игроков "Торпедо-БелАЗ" находится на пятом месте в чемпионате Беларуси.

В течение 12 матчей БАТЭ не играл вничью во внутренних турнирах. Жодинцы не знали ничейного исхода в ходе десяти последних встреч, в том числе в шести играх текущего сезона.

Пока что все шесть матчей с участием "Торпедо-БелАЗ" в этом сезоне приносили счет либо 1:0, либо 2:0 в пользу кого-то из соперников.

Прогноз

Мощно и организованно провели прошлый матч футболисты из Борисова, в то время как лидерство "Торпедо-БелАЗ" явно временное явление. Команда эта неплохая, но доминировать вряд ли способна. Так что предполагаем очередную уверенную победу БАТЭ.

Ставка: Победа БАТЭ с форой (-1) за 1.75