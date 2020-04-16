Бакай: Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси

Полузащитник брестского "Динамо" Элис Бакай рассказал о чемпионате Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.

"Я думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси, потому что только здесь можно играть в футбол.

Конечно, играть сейчас нелегко, но что поделать? После тренировок всегда оставался дома, так как на улице не безопасно", – сказал Бакай.