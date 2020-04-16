Бакай: Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси
В Беларуси футбол идет своим чередом
Полузащитник брестского "Динамо" Элис Бакай рассказал о чемпионате Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.
"Я думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси, потому что только здесь можно играть в футбол.
Конечно, играть сейчас нелегко, но что поделать? После тренировок всегда оставался дома, так как на улице не безопасно", – сказал Бакай.
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Источник:BBC
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