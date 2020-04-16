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Бакай: Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси

Беларусь
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В Беларуси футбол идет своим чередом

Бакай: Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси
Новина українською

Полузащитник брестского "Динамо" Элис Бакай рассказал о чемпионате Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.

"Я думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси, потому что только здесь можно играть в футбол.

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Конечно, играть сейчас нелегко, но что поделать? После тренировок всегда оставался дома, так как на улице не безопасно", – сказал Бакай.

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В статье: Лионель Месси Элис Бакай Криштиану Роналду Динамо (Брест)
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Источник:
BBC

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