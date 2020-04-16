Экс-игрок Волыни забивает за Динамо. Минск обыграл Неман

Пока мир опасается коронавируса, в Беларуси продолжают играть в футбол.

В четверг 16 апреля состоялись два матча 5-го тура чемпионата, в одном из которых минское "Динамо" обыграло "Неман".

На 72 минуте матча счет открыл экс-игрок "Черноморца" и "Волыни" Миха Горопевшек, а в компенсированное время финальную точку поставил Шикавка.

"Динамо" Минск – "Неман" 2:0

Голы: 1:0 – 72 Горопевшек, 2:0 – 90 Шикавка.

Отметим, что "Динамо" Минск, набрав 6 очков, поднялось на 11 место в турнирной таблице. "Неман" с 5 баллами опустился на 13 строчку.