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Витебск - Динамо Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Беларусь
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Витебск – Динамо Брест: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 апреля ⋊ Чемпионат Беларуси на UA-Футбол

Витебск - Динамо Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси
UA-Футбол
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Высшая лига, пятый тур

18 апреля. Витебск, "Витебский"

“Витебск” 18:00 “Динамо” Брест

Телетрансляция – Спорт 1, FootballHub

“Динамо” Брест и “Витебск” – соседи по турнирной таблице. Обе команды набрали после четырех туров по семь очков, показав идентичные показатели: две победы, одна ничья, одно поражение. Однако есть значительное различие в разнице мячей. Брест забил шесть голов и пропустил четыре, у “Витебска” три забитых и три пропущенных мяча.

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Прорыв “Динамо” Брест состоялся в прошлом туре. Команда Милевского, Хачериди и Нойока в игре с “Ислочью” недельней давности впервые в чемпионате-2020 забила больше одного гола за матч (3:1). “Витебск” пока пробивает ворота соперника не больше одного раза за 90 минут.

Пусть в игре с “Ислочью” все голы были забиты после стандартов, “Динамо”, после неуверенного старта сезона, прибавляет. С этим согласен и главный тренер команды Сергей Ковальчук, утверждающий, что в чемпионате Беларуси “за счет мастерства никого не обыграешь”. Лидером Бреста остается Артем Милевский. После четырех туров он первый в лиге по количеству созданных моментов (2.8 за игру).

Прогноз на матч “Витебск” – “Динамо” Брест

Как и перед матчами прошлых туров “Динамо” Брест считается фаворитом у букмекеров. Конечно, коэффициент в 1.70-1.72 нельзя назвать сверхубедительным, но его можно списать на слабые результаты чемпиона в первых турах и общую непредсказуемость чемпионата Беларуси. “Динамо” Брест только в одном из четырех матча чемпионата не пропустил, но коэффициент “обе забьют – нет” в 1.58 против “да” в 2.3 намекает нам о том, что голов будет мало, а победит фаворит. Ставка: победа “Динамо” Брест 2:0.

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5.65
3.70
1.72
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Parimatch
5.30
3.60
1.70
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5.50
3.75
1.70
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Наши за границей чемпионат Беларуси Динамо (Брест) ФК Витебск Прогнозы
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