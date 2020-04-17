Шахтер - Слуцк 1:2. Когда все против Вернидуба
Украинцы Тетеренко и Чеботаев помогли гостям обыграть "горняков"
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 5-й тур
Стадион: Строитель (Солигорск)
Шахтер - Слуцк 1:2
Голы: Кендыш 89 - Козлов 25, Умар Бала 45
Шахтер: 30. Гутор, 4. Хадаркевич, 6. Бурко, 15. Политевич, 27. Секе, 77. Кендыш, 16. Баланович (Подстрелов 70), 18. Вукманич, 24. Диасамидзе (Лисакович 46), 28. Иванович (Лулаку 78), 10. Бодул.
Слуцк: 34. Панкратов, 18. Коанда, 20. Образов, 25. Чеботаев, 55. Анюкевич, 7. Тетеренко, 8. Семенов (Велько 82), 17. Умар Бала, 24. Козлов, 71. Бураев (Трубило 40), 78. Сирима (Сердюк 66).
Предупреждения: Политевич 30 - Образов 44, Анюкевич 62
Удаления: Образов 51
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Комментарии (1)
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Eugenyck (Kyiv)
17.04.2020 в 21:24
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