БАТЭ - Торпедо-БелАЗ. Смотреть онлайн, видеотрансляция
В рамках пятого тура чемпионата Беларуси последний поединок сведет БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ".
Накануне встречи оба коллектива чувствуют себя отлично и в хорошем расположении духа подходят к очной дуэли.
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