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Динамо Минск - Неман 2:0. Впервые в истории белорусского футбола обзор в 360 градусов

Беларусь
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Вашему вниманию видеообзор матча 5-го тура с LIVE-камеры

Динамо Минск - Неман 2:0. Впервые в истории белорусского футбола обзор в 360 градусов
Новина українською

Вчера в матче 5-го тура минское "Динамо" обыграло дома "Неман" 2:0. Сегодня официальный ютуб канал хозяев опубликовал обзор этого матча из LIVE-камеры на 360 градусов.

"Впервые в истории белорусского футбола - максимально полное погружение в атмосферу футбольного матча, обзор в формате 360°", - прокомментировал это событие ютуб-канал "Динамо" Минск.

"Динамо" Минск – "Неман" 2:0

Голы: 1:0 – 72 Горопевшек, 2:0 – 90 Шикавка.

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В статье: Динамо (Минск) чемпионат Беларуси Неман (Гродно)
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