Динамо Минск - Неман 2:0. Впервые в истории белорусского футбола обзор в 360 градусов
Вашему вниманию видеообзор матча 5-го тура с LIVE-камеры
Вчера в матче 5-го тура минское "Динамо" обыграло дома "Неман" 2:0. Сегодня официальный ютуб канал хозяев опубликовал обзор этого матча из LIVE-камеры на 360 градусов.
"Впервые в истории белорусского футбола - максимально полное погружение в атмосферу футбольного матча, обзор в формате 360°", - прокомментировал это событие ютуб-канал "Динамо" Минск.
"Динамо" Минск – "Неман" 2:0
Голы: 1:0 – 72 Горопевшек, 2:0 – 90 Шикавка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...