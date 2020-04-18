Тренер Динамо Брест: Не хочу комментировать красные карточки, могу наговорить лишнего

Главный тренер “Динамо” Брест Сергей Ковальчук поделился комментарием о матче с “Витебском” и удалении Хачериди.

"Нечего говорить. Понятно, что наша команда не смогла сыграть во многом… Не скажу, что из-за судейства, из-за разной трактовки эпизодов. Я не могу разобраться в этом. Если бы это было последовательно, в одну и другую стороны… Может, это мое субъективное мнение, но мне так показалось.

Мы прилетели за несколько часов до матча. У нас первый раз такое, чтобы с корабля на бал. Получилось как получилось. Понятно, что на самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Повторяю, я не знал, как отреагируют организмы ребят.

Игра “Витебска”? Все знают, команда такая неуступчивая, вопросов нет именно к "Витебску".

По двум красным – пока не готов разговаривать. Могу наговорить лишнего. Позже клуб изложит свою позицию”, – цитирует слова Ковальчука “Прессбол”.