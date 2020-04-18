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Витебск - Динамо Брест 1:0. Поражение имени Хачериди. Видеообзор матча

Беларусь
(1 голосов)

Брест получил два удаления и минимально проиграл в гостях

Витебск - Динамо Брест 1:0. Поражение имени Хачериди. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 5-го тура чемпионата Беларуси "Витебск" - "Динамо" Брест.

Высшая лига, пятый тур. Витебск, “Витебский”, 287 зрителей

“Витебск” – “Динамо” Брест 1:0

Гол: Николэеску 87 (пен.)

“Витебск”: Сороко – Чалов, Назаренко, Скитов, Вандерсон – Клопоцкий, Каленчук – Волков (Николаэску 78), Гуренко, Матвеенко – Сантос (Жулио 90)

“Динамо”: Павлюченко – Кисляк, Хачериди, Печенин (Веретило 23), Кики – Нойок, Кривец (Садовский 68) – Гордейчук, Милевский (Павловец 77), Юзепчук – Шевченко

Предупреждения: Кики 27, Кривец 59, Кики 73, Нойок 86

Удаления: Кики 73, Хачериди 85

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В статье: чемпионат Беларуси Динамо (Брест) ФК Витебск
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
18.04.2020 в 23:10
Tenma7 (Чернигов), поддерживаю вопрос. Отмашка ногой хоть и слабенькая, но формально красная. А вот пенальти почему...
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Tenma7 (Чернигов)
18.04.2020 в 22:14
А чего судья пеналь поставил? Вроде ж момент отыгран уже
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