Витебск - Динамо Брест 1:0. Поражение имени Хачериди. Видеообзор матча
Брест получил два удаления и минимально проиграл в гостях
Вашему вниманию видеообзор матча 5-го тура чемпионата Беларуси "Витебск" - "Динамо" Брест.
Высшая лига, пятый тур. Витебск, “Витебский”, 287 зрителей
“Витебск” – “Динамо” Брест 1:0
Гол: Николэеску 87 (пен.)
“Витебск”: Сороко – Чалов, Назаренко, Скитов, Вандерсон – Клопоцкий, Каленчук – Волков (Николаэску 78), Гуренко, Матвеенко – Сантос (Жулио 90)
“Динамо”: Павлюченко – Кисляк, Хачериди, Печенин (Веретило 23), Кики – Нойок, Кривец (Садовский 68) – Гордейчук, Милевский (Павловец 77), Юзепчук – Шевченко
Предупреждения: Кики 27, Кривец 59, Кики 73, Нойок 86
Удаления: Кики 73, Хачериди 85
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
18.04.2020 в 23:10
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Tenma7 (Чернигов)
18.04.2020 в 22:14
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