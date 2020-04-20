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Тренер Городеи: Если Блохину не нравится чемпионат Беларуси, пусть смотрит легкую атлетику, теннис, лыжи

Беларусь
(1 голосов)

В Беларуси своя атмосфера и свой чемпионат

Тренер Городеи: Если Блохину не нравится чемпионат Беларуси, пусть смотрит легкую атлетику, теннис, лыжи
Новина українською

Главный тренер белорусской "Городеи" Олег Радушко ответил на критику чемпионата Беларуси от Олега Блохина, который недавно заявил, что "не опускается до такого уровня".

"Блохин – великий игрок. Я согласен. Но если не нравится ему футбол смотреть, то пусть не смотрит. Пускай смотрит легкую атлетику, теннис, лыжи. В повторе, причем.

Я считаю, что у нас нормальный, хороший футбол. Да, есть свои определенные моменты. Да, в России стадионы лучше и красивее. Я работал в Польше и могу вам сказать откровенно, что в Польше футбол не лучше именно по зрелищности. А именно стадионы и картинка – хорошие. Это правда.

То есть нам только здесь прибавлять, по инфраструктуре. Но не более того", – сказал Радушко в эфире телеканала "Беларусь 5".

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В статье: Олег Блохин Городея
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Комментарии (0)
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cavo25
20.04.2020 в 20:44
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