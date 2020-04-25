Слуцк - Белшина. Анонс и прогноз на матч

Команда Виталия Павлова после пяти туров с десятью очками возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги. Хотя помимо нее еще два коллектива имеют столько же очков. "Белшина" занимает последнее место, правда уже в двух турах кряду ей удавалось избежать поражений.

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В прошлом туре "Слуцк" обыграл на выезде солигорский "Шахтер" (2:1) при тотальном игровом перевесе соперника. "Белшина" же добыла одно очко в домашнем матче с другим новичком элиты, клубом "Смолевичи" (1:1).

Беларусь, Высшая лига, 6-й тур

Стадион: "Городской"

Главный арбитр: Денис Щербаков

Слуцк 14:00 Белшина

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"Слуцк" является наиболее результативным клубом на старте белорусского чемпионата, забив девять мячей. У ближайшего преследователя, "Ислочи", всего семь результативных атак. При этом команда Павлова и пропускает много, по 1,2 гола за матч в среднем. Несмотря на это, голкипер команды Борис Панкратов находится на втором месте среди всех футболистов чемпионата по InStat Index (272).

Центральный защитник Денис Образов был удален в Солигорске и поэтому не сможет помочь партнерам в предстоящей игре. Его может заменить украинец Юрий Тетеренко, который в прошлом поединке был опорником. Также ожидаем увидеть с первых минут Сергея Чеботаева, который в "Слуцке" застолбил за собой позицию правого защитника.

Ориентировочный состав Слуцка (4-4-2): Панкратов - Чеботаев, Коанда, Тетеренко, Анюкевич - Бураев, Семенов, Козлов, Умар - Гафар, Велько.

В прошлом туре подопечные Эдуарда Градобоева забили гол "Смолевичи" в концовке, но победный счет не удержали и потеряли два очка в битве аутсайдеров (1:1). Вместе с тем команда упустила возможность добыть первую победу в элите после своего возвращения.

Зимний новичок "Белшины" Михаил Пыско отыграл лишь один полный матч против "Минска" (1:3), после чего плотно присел на скамейку. Имеющий украинское гражданство левый вингер Роман Салимов в двух последних поединках даже не попадает в заявку.

Ориентировочный состав Белшины (4-5-1): Туранок - Рочев, Одеоибо, Ясюкевич, Соланович - Маляров, Бордуков, Глебко, Башилов, Скобликов - Ковель.

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Цифры и факты

В топ-10 бомбардиров чемпионата Беларуси после пяти туров нет ни представителей "Слуцка", ни игроков "Белшины".

Соперники по будущему матчу входят в тройку участников Высшей лиги с наименьшей суммарной стоимостью игроков, согласно данным сервиса Трансфермаркт.

Только в двух встречах с участием "Слуцка" в этом сезоне не был пробит "тотал больше 2,5", оба матча закончились для команды потерей очков.

На выезде "Белшина" играет лучше, чем дома. Если в трех домашних поединках у клуба из Бобруйска одно очко и разница мячей 2-5, то в двух выездных также один балл, но соотношение голов всего лишь 1-2.

Прогноз

Неплохой коэффициент предлагают букмекеры на победу хозяев и считаем, что он имеет все шансы сыграть. В статусе одного из лидеров принимать последнюю команду чемпионата - это для "Слуцка" не давление, а мотивация, поэтому хозяева будут уверены в своих силах и сумеют сломать эшелоны обороны соперника.

Ставка: Победа "Слуцка" за 1.77