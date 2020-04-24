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Смолевичи - Динамо Минск: смотреть онлайн, видеотрансляция

Беларусь
(3 голосов)

Дебют Леонида Кучука во главе минского "Динамо".

Смолевичи - Динамо Минск: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Смолевичи" попробует использовать смену тренера у именитого соперника, чтобы добыть первую победу в сезоне. Но и Леонид Кучук со своими подопечными явно будет против.

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В статье: Динамо (Минск) чемпионат Беларуси Смолевичи (Беларусь)
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