Смолевичи - Динамо Минск: смотреть онлайн, видеотрансляция
Дебют Леонида Кучука во главе минского "Динамо".
"Смолевичи" попробует использовать смену тренера у именитого соперника, чтобы добыть первую победу в сезоне. Но и Леонид Кучук со своими подопечными явно будет против.
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