Ислочь - Витебск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Высшая лига, шестой тур

26 апреля. Минск, "КФП Минск"

“Ислочь” 18:00 “Витебск”

Телетрансляция – Спорт 1

“Ислочь” и “Витебск” добились положительных результатов в предыдущем туре. Команда из Минского района переиграла “Славию”, а “северяне” справились с чемпионом прошлого сезона “Динамо” Брест. “Ислочь” и “Витебск” – команды приблизительно одного уровня. После пяти туров они разделены в турнирной таблице всего одним очком: “Витебск” на третьем месте с десятью пунктами, “Ислочь” – на пятом с девятью очками.

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“Витебск” в среднем забивает меньше гола за игру. Три свои победы “северяне” добыли со счетом 1:0, один раз сыграли вничью 1:1 и проиграли “Неману” 0:2. “Ислочь” также побеждает минимально – 1:0, 1:0, 2:1, но при этом команда Жуковского проигрывает результативно: 2:3 “Слуцку” и 1:3 “Динамо” Брест.

Обычно в прогнозах еще говорится о кадровых проблемах обеих команд, но в случае с “Витебском” важна потеря в тренерском штабе. К Леониду Кучуку в “Динамо” Минск перебрался тренер “Витебска” по физподготовке Виталий Милютин, который считается одним из лучших специалистов в Беларуси. Сложно сказать, как это обстоятельство повлияет на результаты “Витебска” в краткосрочной перспективе.

Прогноз на матч “Ислочь” – “Витебск”

Букмекеры считают “Ислочь” фаворитом в матче с “Витебском”, возможно ввиду того, что ФК “Ислочь” добился победы в трех из четырех домашних матчей, а “Витебск” выиграл одну из трех выездных игр. Хотя коэффициент на победу “Ислочи” в 2.11-2.25 не дает никаких гарантий. “Витебск” показал хорошую в матче против “Динамо” Брест и не стоит его сбрасывать со счетов. Ставка: ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.