Городея - БАТЭ 0:2. Победа со скрипом

БАТЭ отправлялся в Городею в статусе отстающей команды, но по стартовым минутам этого нельзя было сказать. Полное доминирование гостей с мячом в ногах, которое со временем начало приводить к моментам у ворот Довгялло.

Стартовый состав "Городеи" мы в анонсе угадали на 100%, у борисовского клуба же случилось несколько любопытных рокировок в рамках ротации. Если выход Сороки вместо инертного Скавыша читался, то вот правый защитник Бессмертный сохранил место в старте. Зато в паре с Багой в центре поля играл не Нехайчик, а Яблонский, а в тройке атакующих полузащитников появился Неманья Милич, а не Станислав Драгун.

Дебют встречи прошел без особых моментов, хотя Уиллумсон после паса Бессмертного справа пробил неточно левой ногой из весьма качественной позиции. Будь на его месте правоногий игрок, удар имел все шансы стать более опасным. В следующей опасной атаке Стасевич избавился от опеки защитника и пробил, вратарь мяч не удержал, а набежавший Милич добил его в сетку. Правда серб при этом оказался в офсайде.

После стартовой активности игра становилась все более академичной, для настоящей остроты БАТЭ не хватало скоростей, "Городею" же целиком устраивал нулевой сценарий, поэтому событий хозяева не форсировали. На исходе часа игрового времени отличный момент был у Яблонского, которого разрезающей передачей вывели на свидание с вратарем. Но полузащитник борисовского клуба поспешил с ударом и мяч банально свалился с ноги. Ответ "Городеи" был куда более острым, удар из-за пределов штрафной площадки оказался сильным и акцентированным, а мяч прошел в считанных сантиметрах от "девятки".

Кирилл Альшевский препринял попытку спасти матч, выпустив со скамейки Нехайчика и Драгуна на последние двадцать минут. И как минимум для Станислава это стало предзнаменовением успеха. Менее чем через минуту после своего появления на поле Драгун уже попал в объятия партнеров, замкнув наброс от Настича. После этого две замены сделал и Олег Радушко, перейдя на более атакующую схему с тремя центральными защитниками. Правда дивидендов она не дала и фаворит все же довел встречу до своей победы. Тем более, что на исходе компенсированного времени еще и Антон Сорока использовал выход Довгялло из ворот и красиво перебросил вратаря, установив окончательный счет.

Городея - БАТЭ 0:2 (0:0)

Гол: Драгун (73), Сорока (90+3)

Городея: Довгялло - Павлючек, Шестиловский (Пушняков 79), Позняк - Усеня, Сазонович (Шавель 78), Яскович, Йоксимович - Сорокин, Сайчич - Архипов (Байдук 67).

БАТЭ: Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Бага, Яблонский (Драгун 72) - Уиллумсон, Милич (Нехайчик 67), Стасевич (Скавыш 84) - Сорока.

Предупреждение: Сазонович (21), Архипов (60) - Милич (37), Настич (65), Волков (68)