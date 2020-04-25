Динамо Брест - Шахтер Солигорск 0:2. Команда Вернидуба больше хотела победить

Пожалуй, один из самых интересных и зрелищных матчей в новом чемпионате Беларуси выдали "динамовцы" и "горняки", а ведь это уже третий поединок между этими соперниками. Ранее в Кубке и Супер Кубке команда из Бреста обыграла солигорчан с одинаковым счетом 2:0. Теперь у подопечных Вернидуба получился реванш, как никогда вовремя победили "горняки". Немного поправили свое турнирное положение и теперь находятся на расстоянии одной победы от тройки лидеров. А вот команда Милевского и Нойка, действующий чемпион, опускается очень близко к зоне вылета, на 14-е место.

Постепенно раскачались команды, не то чтобы стали рисковать, но смелее шли вперед. На правах хозяев брестчане владели инициативой, но в обороне у них появлялись свободные зоны, одна из скоростных атак "Шахтера" завершилась прострелом Антича, Витус неудачно выбивал мяч и срезал его в свои ворота. Почти сразу Гордийчук мог восстановить статус-кво, но Гутор спас. Одним из лучших игроков встречи стал голкипер "Шахтера", моментов у ворот гостей было немало, Гутор ни разу не дрогнул.

Затем Лисакович обязан был делать счет 2:0 – еще одна фланговая контратака и классный удар с острого угла, немного он не попал в дальний угол. Заметно выросли скорости после первого забитого мяча, "Динамо" сделало все возможное, чтобы отыграться. Великолепный шанс не реализовал Лаптев, головой с нескольких метров после навеса справа пробивал высокий игрок. Снова "мертвый мяч" потянул Гутор.

Нельзя не отметить пас Милевского и удар Савицкого в дальний угол на 39-й минуте, снова мяч пролетел рядом с каркасом. На это ответил дальним ударом Лисакович, пожалуй, самый активный игрок гостей в противостоянии. Не случайно именно он забил второй, очень важный для команды Вернидуба мяч. Сам Лисакович начал атаку и хоть потерял круглого, Иванович смог сделать передачу в центр и Лисакович в одно касание пробил точно в цель.

И в дальнейшем шел обмен атаками, вынужденно смелее действовало "Динамо", но "Шахтер" не прижимался к своим воротам и старался использовать любую возможность для контр выпада. Правда, во втором тайме гости "сушили игру" (или подсушивали). "Динамо" не заслужило даже ничью, несмотря на все усилия, завершать свои комбинации не получалось, а это главное. Словно болезнь ужасной реализации моментов, присущая в прошлых матчах "Шахтеру", неожиданно передалась брестчанам.

Что же по украинцам? Милевский больше запомнился своими пасами, из глубины он помогал команде, несколько раз пробивал и оказывался на острие. Нойок также пару раз стрелял по воротам, два хороших удара было у него со штрафных, голкипер справился. При этом фолил Нойок довольно часто, а еще, как и Милевскому, и всей брестской команде, ему не всегда хватало скоростей.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 6-й тур

Стадион: ГОСК Брестский (Брест)

Динамо Брест - Шахтер Солигорск 0:2

Голы: Витус 25 (а.г.), Лисакович 67

Динамо: 35. Павлюченко, 13. Витус (Быков 69), 21. Веретило, 22. Павловец, 19. Нойок, 62. Гордейчук (Кривец 73), 77. Юзепчук, 88. Савицкий (Шевченко 84), 15. Кисляк, 51. Лаптев, 10. Милевский.

Шахтер: 30. Гутор, 4. Хадаркевич, 5. Антич, 20. Сачивко, 27. Секе, 77. Кендыш (Сотников 85), 8. Селява, 16. Баланович (Подстрелов 90), 18. Вукманич, 28. Иванович, 88. Лисакович (Бодул 77)

Предупреждения: Юзепчук 21, Нойок 32 - Антич 32, Хадаркевич 62, Сачивко 75, Секе 82, Селява 86, Бодул 90+2, Сотников 90+3