Вернидуб: По статистике мы везде на первом месте

Главный тренер “Шахтера” Солигорск Юрий Вернидуб прокомментировал победу над “Динамо” Брест в шестом туре чемпионата Беларуси.

“С "Динамо" Брест всегда приятно играть, команда чемпион, классная команда, до этого мы две игры проиграли, Суперкубок проиграли, Кубок первую игру 0:2. Я ребятам говорил, что нужно, наконец, собраться и отдать долги потому, что все равно нужно выходить сражаться, то что они и сделали, хорошая игра с обеих сторон.

Мы забили два мяча, сегодня победители мы. Я рад и счастлив, я больше всего рад за ребят за коллектив, что, наконец, мы выиграли, потому что те пять туров, которые мы провели те ничьи и поражения – это неправильно было. По статистике мы везде на первом месте: по контролю мяча, по ударам, а забить никак не могли. Сегодня забили, чему я рад”, – приводит слова Вернидуба “Прессбол”.

Во вторник “Шахтер” сыграет в третий раз за месяц с “Динамо” Брест. Экс-тренер “Зари” надеется на победу своей команды в ответном полуфинале Кубка.

“Впереди кубковая игра с Брестом. У нас как в НХЛ, то три подряд матча с "Торпедо", сейчас три подряд с "Динамо". Везет, как утопленникам. Но это не страшно. Проведем анализ, встретимся с брестчанами в Солгиорске. Шансы всегда есть, пусть и проиграли первый матч 0:2. Нужно верить. Пусть повезет сильнейшим”.

После шести туров “Шахтер” занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси одиннадцатое место с восемью очками.