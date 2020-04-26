  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. Динамо Брест – Шахтер Солигорск 0:2. Обзор матча
В тренде

Динамо Брест – Шахтер Солигорск 0:2. Обзор матча

Беларусь
(1 голосов)

Очередное поражение действующего чемпиона

Динамо Брест – Шахтер Солигорск 0:2. Обзор матча
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 6-го тура чемпионата Беларуси между "Динамо" Брест и "Шахтёром" из Солигорска.

"Динамо" (Брест) - "Шахтер" 0:2

Голы: Витус, 25 (автогол); Лисакович, 67

После 6-ти туров "Динамо" Брест имеет на своём счету всего 7 набранных очков, расположившись на 14-й позиции в таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...