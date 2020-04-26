Динамо Брест – Шахтер Солигорск 0:2. Обзор матча
Очередное поражение действующего чемпиона
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 6-го тура чемпионата Беларуси между "Динамо" Брест и "Шахтёром" из Солигорска.
"Динамо" (Брест) - "Шахтер" 0:2
Голы: Витус, 25 (автогол); Лисакович, 67
После 6-ти туров "Динамо" Брест имеет на своём счету всего 7 набранных очков, расположившись на 14-й позиции в таблице.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...