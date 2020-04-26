Слуцк - Белшина 3:2. Украинец решает судьбу матча

Стартовый состав "Белшины" мы в анонсе угадали полностью, а вот у "Слуцка" произошли серьезные изменения. Слева в обороне играл с первых минут Виталий Трубила, укрепить середину тренер хозяев решил Сосланом Такуловым, а в нападении вышел Артем Сердюк. Справа в обороне с первых минут уже привычно появился украинец Сергей Чеботаев. У "Белшины" же все было ожидаемо, в том числе и персона на острие бывшего форварда-тарана "Карпат" Леонида Ковеля, который уже отметился двумя голами в нынешнем сезоне.

Старт матча получился открытым - "Слуцк" сам совершал острые атаки и сопернику позволял создавать опасность. Однако открыть счет удалось все же хозяевам - Егор Семенов протащил мяч практически до лицевой, откуда отдал на второй темп, а завершил атаку Умар Бала Мухаммед, отправивший мяч в опустевшую рамку. Гости из Бобруйска могли отыграться, например после подачи справа на дальний угол вратарской, где никто не успел замкнуть навес от Глебко, либо же в эпизоде когда Маляров выходил один на один с вратарем. Однако результативная атака снова удалась "Слуцку", Бураев пробросил мяч между ног защитнику на Такулова, который ударил по воротам. Туранюк намертво мяч не зафиксировал и Артем Сердюк первым поспел на добивание. 2:0 перед перерывом - это была бы уже тогда серьезная заявка на победу. Но перед самым свистком судьи Леонид Ковель сумел отквитать один мяч, продавив Коанда. Защитник пытался выбить мяч ударом через себя, но угодил в грудь форварду "Белшины", в результате чего мяч и перелетел голкипера.

Активно начали второй тайм хозяева, Сергей Чеботаев вырезал подачу на ногу Артему Сердюку, удар котрого оказался неточным. Вскоре Умар подработал мяч себе на ход и выскочил на свидание с вратарем. Но и его попытка оказалась неточной, хотя позиция была убойной. Тем удивительнее было видеть на этом фоне гол гостей. Глебко навесил справа, а Бордуков, ворвавшись во вратарскую, головой вбил мяч в сетку с нескольких метров.

При равном счете "Белшина" и не думала играть на удержание, а при каждом удобном случае жалила соперника в контратаке. Моменты же "Слуцка" в атаке пропали как класс, будто бы хозяева не ждали, что вновь придется активничать в плане созидания и второй гол действительно застал их врасплох. Бобруйские гости могли и вовсе вырвать победу, когда Ковель и Нивалдо организовали последнему опасный выход на вратаря. Но с мячом в ногах бразилец замешкался, что заставило спешить, а значит суетиться. Панкратов же действовал спокойно и угрозу от своих ворот сумел отвести.

Вскоре уже Сергею Чеботаеву пришлось проявлять вратарские навыки, выбивая мяч с линии собственных ворот. Снова им угрожал Нивалдо. Казалось, хозяевам повезет, если удастся отвоевать хотя бы одно очко в подобных условиях. Но соперник сам решил помочь "Слуцку", Никита Ройчев заработал повторное предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве на концовку. Спустя три минуты Чеботаев навесил справа и Умар замкнул эту передачу результативным ударом головой. Таким образом, украинец по сути принес своей команде три очка, сперва выручив ее в обороне, а затем организовав победный гол!

Слуцк - Белшина 3:2 (2:1)

Голы: Умар (20), Сердюк (34), Умар (88) - Ковель (44), Бордуков (52)

Слуцк: Панкратов - Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубила - Бураев (Короев 66), Семенов, Такулов (Тетеренко 88), Козлов, Умар - Сердюк (Гафар 81).

Белшина: Туранок - Рочев, Одеоибо, Ясюкевич, Соланович - Маляров (Нивалдо 68), Бордуков, Глебко (Салимов 61), Башилов, Скобликов - Ковель (Рекиш 79).

Предупреждение: Анюкевич (33), Бураев (43), Трубила (90+1) - Рочев (43), Одеоибо (82), Ройчев (85)

Удаление: Ройчев (85)