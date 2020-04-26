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Чемпионат Беларуси. Ислочь вышла на второе место после победы над Витебском

Беларусь
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Последний матч шестого тура Высшей лиги

Чемпионат Беларуси. Ислочь вышла на второе место после победы над Витебском
UA-Футбол
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“Ислочь” добыла четвертую победу в чемпионате, и, наверное, неожиданно для себя заканчивает шестой тур чемпионата Беларуси на втором месте.

“Витебск” лучшая домашняя команда лиги, но худшая выездная – результат был предрешен. В первом тайме “северяне” практически не угрожали воротам “Ислочи” и к этому еще и пропустили гол с пенальти после ошибки своего вратаря.

Второй тайм “Витебск” начал активнее, но быстро пропустил второй гол от “Ислочи”. Гвинейский форвард Янсане вышел один-на-один с Сороко, пробил не очень удачно, но мяч все равно оказался в воротах.

У “Витебска” было достаточно времени для того, чтобы отыграться, но о камбэке речи не шло.

Украинец Максим Каленчук провел полный матч за “Витебск”, Олег Карамушка остался в запасе “северян”, а Александр Папуш вышел в составе “Ислочи” на 88-й минуте.

Высшая лига, шестой тур. Минск, “КФП Минск”

“Ислочь” – “Витебск” 2:0

Голы: Комаровский 37 (пен.), Янсане 55

“Ислочь”: Хаткевич – Карпович, Концевой, Рыбак, Цвейба, Годфри – Макась, Патоцкий (Краснов 90), Комаровский, Янсане (Папуш 88) – Януш (Холодинский 79)

“Витебск”: Сороко – Назаренко, Клопоцкий, Чалов, Скитов – Вандерсон, Каленчук – Кариока (Теверов 73), Матвеенко (Дробыш 87), Гуренко – Николаэску (Волков 57)

Предупреждения: Патоцкий 7 – Скитов 37

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В статье: чемпионат Беларуси ФК Витебск Ислочь (Беларусь)
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