БАТЭ - Славия. Анонс и прогноз на кубковый матч

Эти коллективы уже успели сыграть дважды нынешней весной и поэтому хорошо изучили друг друга. Пока что в обоих случаях выигрывала "Славия", которая, помимо кубкового матча (1:0), одолела БАТЭ и в рамках чемпионата на своем поле (2:1).

В рамках Высшей лиги текущая форма коллективов разная - если борисовцы после первого полуфинала Кубка не пропустили ни разу и набрали семь очков из девяти возможных, то вот у клуба из Мозыря сейчас игровой упадок. В активе "Славии" лишь одно очко в играх с "Рухом" (0:0), "Ислочью" (1:2) и "Минском" (1:3).

Кубок Беларуси, 1/2 финала (ответный матч)

Результат первой игры 1:0 в пользу "Славии"

Стадион: "Борисов-Арена"

Главный арбитр: Сергей Стецурин

БАТЭ 20:00 Славия

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция на ТВ канале Спорт-1

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский решил поберечь некоторых лидеров в матче шестого тура Высшей лиги против "Городеи" (2:0). Однако Нехайчика и Драгуна все равно пришлось пускать в бой, после чего и был добыт положительный результат в непростом выезде.

Все сильнейшие игроки команды тренируются в общей группе и готовы выйти в стартовом составе.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Бага - Уиллумсон, Драгун, Нехайчик, Стасевич - Сорока.

Автор победного мяча в первом полуфинале, "крымчанин" Юрий Пантя, в двух последних матчах "Славии" оставался на скамейке запасных. Мозыряне при этом терпели поражения, что намекает на его скорое возвращение на поле.

По сравнению с субботним матчем против "Минска" (1:3), тем не менее, ждем от Михаила Мартыновича и его тренерского штаба небольших, максимум точечных, изменений.

Ориентировочный состав Славии (4-5-1): Барановский - Жук, Потапов, Тымонюк, Малькевич - Нарх, Пантя, Раевский, Шевченко, Котляров - Василевич.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

Перед этим сезоном в четырех очных матчах кряду БАТЭ побеждал "Славию", а за пять последних встреч борисовский клуб пропустил лишь раз.

Сразу три игрока БАТЭ (Нехайчик, Стасевич и Драгун) входят в десятку лучших игроков Беларуси нынешнего сезона по InStat Index. У "Славии" представителей в топ-10 нет вообще.

В пяти последних матчах на выезде мозырьский коллектив трижды потерпел поражения и дважды сумел выиграть. Но удержать свои ворота на замке в гостевых играх 2020-го команде не удалось ни разу.

Прогноз

Стоит гостям отметиться одним забитым мячом и хозяевам нужно будет уже забивать трижды. Но мы уверены, что БАТЭ в нынешней его форме это под силу. Да и "сухая" серия борисовцев длится уже 349 минут, что сводит вероятность гола гостей к минимуму.

Ставка: Проход БАТЭ за 1.70