Шахтер С - Динамо Бр. Прогноз на матч Кубка Беларуси

Это будет уже четвертая встреча "Шахтера" и "Динамо" за последних два месяца. Как действующий обладатель Кубка Беларуси солигорский клуб сыграл с действующим чемпионом в Супер Кубке, "Динамо" в начале марта обыграло "горняков" 2:0. Затем в кубковом противостоянии с тем же счетом Милевский и компания разобрались с принципиальным соперником. А вот на прошлых выходных уже в чемпионате команда Вернидуба взяла реванш за две минувшие неудачи. Привычный для них счет 2:0, но в пользу "Шахтера".

Кубок Беларуси. Полуфинал. Ответный матч

Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск 18:00 Динамо Брест

Первый матч 0:2

Телетрансляция – Спорт 1

Наверное, можно хозяев встречи считать фаворитами ответного кубкового поединка, но вот смогут ли солигорчане отыграть два пропущенных в Бресте мяча? В 2017-м году в апреле месяце "Шахтеру" удалось обыграть "Динамо" 3:0. Однако за три года эти соперники стали примерно одного класса и подобного колоссального преимущество ни у кого из них больше не было.

Команда Вернидуба выступает в этом сезоне не очень стабильно, пока всего четыре победы, две из них в розыгрыше Кубка 2020. "Торпедо-БелАЗ" удалось обыграть "горнякам" 2:0 и 1:0. Отметим, что постепенно все же "Шахтер" набирает форму и выглядит все увереннее.

"Динамо" имеет похожие результаты – четыре победы у брестчан в этом году, одна из них в Кубке, одна в Супер Кубке. В прошлом раунде "динамовцы" прошли "Ислочь", оба матча завершились вничью 0:0, лишь за счет серии пенальти удалось выйти в полуфинал.

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Большой проблемой для обеих команд может стать дисциплина, особо плохи дела в этом плане у гостей. "Динамо" в десяти матчах сезона имеет уже пять красных карточек. А вот у "Шахтера" сложности с игровой дисциплиной, откровенно ужасная реализация моментов. Во всех без исключения играх 2020-го года солигорская команда владела серьезным преимуществом, однако далеко не всегда воплощала это преимущество в забитые голы. Есть уверенность, что "Динамо" один мяч хозяева смогут забить, но вот добиться большего будет намного сложнее. Прогноз: победа "Шахтера" 1:0.