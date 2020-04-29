БАТЭ - Славия 2:0. На опыте, но с нервами

После огненного первого кубкового матча дня между "Шахтером" и "Динамо" (4:2) данный поединок не располагал к подобной результативности. Прежде всего потому, что фавориту здесь не нужно было идти вперед с первых минут. Тем не менее, забивать борисовчане были обязаны.

Неожиданными фигурами в стартовом составе БАТЭ стали Яблонский и Скавыш. Все же наставник хозяев не стал сильно оголять опорную зону и атакующему Уиллумсону предпочел более привычного к обороне игрока. На острие же атаки не оказалось с первых минут Антона Сороки, который по первым матчам сезона выглядел более уверенно, чем его прямой конкурент.

У "Славии" появился Юрий Пантя, что было предсказано нами в анонсе. Также позицию в центре обороны занял Недашкевич, а слева играл румын Костров. Никиту Мельникова на острие атаки мы также не ожидали увидеть, так что и его персону можно называть отчасти сюрпризом.

Очень быстро БАТЭ получил возможность играть в удобной для себя манере - неспеша, с мячом в ногах. Захар Волков уже в дебюте удачно сыграл на отскоке после подачи углового. В течение всего первого тайма борисовчане периодически увеличивали темп, что тут же приводило к сумятице в редутах "Славии". Опасными были дальние удары Драгуна, но Барановский до поры до времени действовал надежно. Однако не смог голкипер гостей парировать второй "самострел" в ходе тайма. Если с ударом по своим воротам от защитника в середине первой половины он справился, то на последней минуте срезку от Тымонюка отразить не сумел. В итоге на перерыв БАТЭ уже ушел при устраивающем счете.

Юрий Пантя был близок к голу на исходу часа игры и снова при помощи дальнего удара. Но Щербицкий здорово отработал эпизод и сумел отвести опасность от своих ворот. Игра в целом проходила уже с более равным характером. "Славии" даже удавалось на несколько минут подряд завладеть мячом, регулярно играя первым номером.

Игра с огнем фаворита все же могла закончиться для него провалом. За десять минут до конца удар Глеба Шевченко голкипер БАТЭ с огромным трудом перевел в перекладину, а на добивании игрок "Славии" сыграл рукой. И все же хозяевам удалось довести дело до победы, провести свой четвертый "сухой" матч кряду и стать соперником действующего чемпиона по финалу Кубка!

БАТЭ - Славия 2:0 (2:0)

Голы: Волков (11), Тымонюк (45 авт.)

БАТЭ: Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Бага - Яблонский, Драгун (Уиллумсон 78), Нехайчик (Милич 74), Стасевич - Скавыш.

Славия: Барановский - Жук (Ковалевский 69), Недашкевич, Тымонюк, Костров - Нарх, Пантя, Раевский, Шевченко, Котляров (Слюсар 77) - Мельников.

Предупреждение: Нехайчик (55), Настич (56), Яблонский (79) - Мельников (72), Нарх (86)