Минск - Торпедо-БелАЗ. Прогноз на матч Чемпионата Беларуси

"Торпедо-БелАЗ" и ФК "Минск" соседи по турнирной таблице, всего два очка разделяют их. При этом команда из Жодино находится среди лидеров, более того, потенциально, при определенном раскладе, после седьмого тура именно торпедовцы могут единолично возглавить чемпионат. Скорее всего, в этом противостоянии мотивация у гостей будет выше.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур

Стадион: Трактор (Минск)

ФК Минск 14:00 Торпедо-БелАЗ

Телетрансляция – Спорт 1

"Минск" одна из самых результативных команд Высшей белорусской лиги 2020, девять забитых голов, хотя и пропускают "горожане" слишком много – ни одного сухого поединка в этом чемпионате. В прошлом туре при всем своем преимуществе также не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности – 3:1 была обыграна "Славия". Отметим, что три украинца играют в "Минске" - Насибуллин, Рыжук и Чаговец. Двух последних можно считать игроками основы.

"Торпедо-БелАЗ" полная противоположность столичной команды. Всего четыре забитых мяча в шести прошлых играх Высшей лиги, а в двух предыдущих поединках вообще не может забить команда из Жодино – ничьи 0:0. Главной силой торпедовцев является линия обороны, в пяти матчах чемпионата они не пропускали голов, только "Динамо" Минск забило им два мяча, это их единственное поражение в турнире. Два украинца выступают за "Торпедо" - Юсов и Сямук. Первый имеет игровую практику, есть высокая вероятность, что он снова сыграет за свою команду. Сямук запасной голкипер, на поле в этом сезоне пока не выходил.

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Последняя встреча этих соперников в столице Беларуси завершилась победой "Минска" 2:0 – в августе прошлого года. Ранее была встреча в Жодино, миром 1:1 разошлись команды. Довольно часто они между собой не могут выявить победителя, в десяти последних встречах шесть ничьих, а также по две победы у "Торпедо-БелАЗ" и "Минска". Примерно равны по классу эти соперники, сложно отдать кому-то преимущество. Очевидно, что много голов вряд ли можно ждать в этом поединке. Прогноз: ничья 1:1.