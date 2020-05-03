БАТЭ - Неман. Прогноз и анонс матча

После пробуксовки на старте сезона подопечные Кирилла Альшевского набрали впечатляющий ход и постепенно вернулись в группу лидеров. В чемпионате отставание от лидирующего "Слуцка" составляет всего три очка, а в среду был оформлен выход в финал национального Кубка.

"Неман" ничем примечательным не запомнился, как и раньше, команда делает ставку на оборону. В шести матчах гродненцы пропустили всего четыре гола, но и побед добыли лишь две, что позволяет занимать на данный момент только 10-е место.

Беларусь, Высшая лига, 7-й тур

Стадион: "Борисов-Арена"

Главный арбитр: Денис Щербаков

БАТЭ 18:00 Неман

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В ответном поединке полуфинала Кубка БАТЭ разобрался со "Славией" (2:0), оформив оба мяча еще в первом тайме. В дальнейшем соперник имел свои моменты, но забить так и не смог.

"Сухая" серия вратаря борисовского клуба Дениса Щербицкого насчитывает уже 439 минут. Считаем, что в будущем матче есть место частичной ротации от тренерского штаба хозяев. В частности, полагаем, что тренер даст отдохнуть Дмитрию Баге и Игорю Стасевичу, а также вернет в центр атаки Антона Сороку.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Яблонский - Уиллумсон, Драгун, Нехайчик, Милич - Сорока.

Команда Игоря Ковалевича разгромила "Энергетик-БГУ" (3:0) в прошлом туре и снова ощутила позабытый вкус победного результата. До сих пор в активе "Немана" было две ничьи, пара поражений и единственная виктория.

Пока что на выезде гродненцы не то чтобы не побеждали в этом сезоне, а даже не имеют в активе забитых мячей.

Ориентировочный состав Неман (4-2-3-1): Дудар - Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич - Якимов, Кантария - Яцкевич, Забелин, Кадимян - Рассадкин.

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Цифры и факты

С прошлого сезона тянется "сухая" серия "Немана" в нападении по части гостевых встреч. В течение 270 минут подопечные Ковалевича не могут поразить ворота соперников.

В рамках чемпионата в родных стенах борисовский клуб еще не пропускал голов в этом сезоне. Правда и матчей сыграно было всего лишь два.

Первые пять игр "Немана" в сезоне закончились с заходом ставки "тотал меньше 2,5".

Прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в успехе хозяев и предлагают весьма внушительную фору в качестве основной. Поэтому в рынок исходов углубляться не будем. А вот сыграть по тоталу вполне имеет смысл, учитывая качественную работу в обороне обеих сторон.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.82