Минск - Торпедо-БелАЗ 2:5. Красивый выход на первое место

Вот уж неожиданно! "Торпедо" забило голов в одной игре больше, чем за предыдущие шесть матчей чемпионата. А пропустило ровно столько же, как и в начале турнира. ФК "Минск" откровенно разочаровал, атакующая команда бросилась вперед, и попала в ловушку. Ранее столичная команда выглядела более интересно в наступательных действиях, много забивала, но в этот раз два точных удара (что для Беларуси неплохо) принесли крайне неудовлетворительный результат. Виной всему - выпады команды из Жодино.

Игра сложилась по классической схеме - одна команда атакует, вторая забивает. "Минску" не помогли и два украинца - Рыжук и Чаговец - случались провалы, не успевали "горожане" возвращаться на свою половину поля. Отметим, что у "торпедовцев" никто из двух украинских легионеров не был задействован.

Героем противостояния стал Горбачик, в первом тайме он забил три мяча, во втором тайме его заменили, поскольку гости стали действовать более осторожно. Несмотря ни на что, "Торпедо" заслужило победу и выход на первое место. Не факт, что по завершению тура команда из Жодино удержиться на вершине, тем не менее, нет сомнений - они будут и дальше одними из главных претендентов на высокие места. Может класса и не хватает, но организация и рациональность "торпедовцев" заслуживает уважения.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур

Стадион: Трактор (Минск)

ФК Минск - Торпедо-БелАЗ 2:5

Голы: Хващинский 40, Ролович 89 - Премудров 8, Горбачик 31, Горбачик 37, Горбачик 45, Велосо 84

Минск: 23. Леонов, 4. Рыжук, 5. Остроух, 12. Прищепа, 19. Залеский, 33. Чаговец, 7. Евдокимов, 8. Шрамченко, 18. Яроцкий, 10. Хващинский, 11. Грибовский.

Торпедо-БелАЗ: 1. Бушма, 3. Устинов, 21. Бордачев, 88. Яшин, 6. Премудров, 10. Хачатурян, 55. Капленко, 81. Степанов, 8. Габриел Рамос, 33. Горбачик, 90. Антилевский.

Предупреждения: Прищепа 38, Грибовский 41 - Премудров 64