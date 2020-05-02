Арендованный у Львова бразилец эффектно закрепил разгром Минска. ВИДЕО
Липе Велозу поставил точку в матче 7-го тура чемпионата Беларуси
В рамках 7-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" на выезде разгромил "Минск" 5:2.
Последний гол в матче забил полузащитник гостей Липе Велозу. Арендованный у ФК "Львов" бразилец отметился забитым мячем на 84-й минуте встречи.
Вашему вниманию видео гола 23-летнего Велозу
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nelviv`yanyn (На жаль)
02.05.2020 в 17:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...