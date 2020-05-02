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Арендованный у Львова бразилец эффектно закрепил разгром Минска. ВИДЕО

Беларусь
(1 голосов)

Липе Велозу поставил точку в матче 7-го тура чемпионата Беларуси

Арендованный у Львова бразилец эффектно закрепил разгром Минска. ВИДЕО
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В рамках 7-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" на выезде разгромил "Минск" 5:2.

Последний гол в матче забил полузащитник гостей Липе Велозу. Арендованный у ФК "Львов" бразилец отметился забитым мячем на 84-й минуте встречи.

Вашему вниманию видео гола 23-летнего Велозу

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В статье: ФК Львов Торпедо-БелАЗ (Жодино) ФК Минск Липе Велозу
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.05.2020 в 17:18
Напоминаю, лучший Бразила, который был\есть на балансе у ФК Львов.
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