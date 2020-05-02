Динамо Минск - Слуцк 1:2. Африканские пляски на динамовских костях

"Динамо" не смогло перестроится по ходу матча и уступило крепкому сопернику. Также минчане не забили пенальти, а вот за "Слуцк" отличились два африканских легионера.

Если стартовый состав хозяев мы угадали на 100%, то вот со "Слуцком" возникли серьезные проблемы. В стартовом ростере гостей появились сразу три представители Буркина-Фасо, для одного из которых это был и вовсе дебют в составе в нынешнем сезоне. Речь о Драмане Салу, который является подопечным известного украинского агента Дмитрия Селюка. Но на этом сюрпризы не закончились, ведь на скамейке запасных оказались оба украинца (Тетеренко и Чеботаев), а также Бураев и Семенов, которые мало того, что регулярно появлялись в старте до этого, так еще и являются ключевыми исполнителями по некоторым параметрам в составе лидера чемпионата.

Чеботаева по позиции заменил Алан Короев, который до этого сыграл лишь 49 минут в чемпионате. Центральный защитник Денис Образов вернул себе место в старте после отбывания дисквалификации. Опорный полузащитник Драман Салу, который сменил Семенова, до этого провел на поле лишь 20 минут. Абдул Гафар трижды появлялся с первых минут на острие атаки, хотя в поединке с "Белшиной" (3:2) уступил это право Артему Сердюку, который уже успел оформить три гола.

Стартовые минуты "Динамо" на правах хозяев провело с мячом в ногах и пыталось растянуть линию обороны соперника переводами с фланга на фланг. Однако о проникновении в штрафную речь не шла, разве что в эпизоде когда Бахар забил гол из офсайда. А вот у "Слуцка" буквально первая массированная вылазка на чужую половину поля закончилась результативно, Козлов пытался отдать пяткой в штрафную площадку, но защитник разгадал этот замысел. Правда выбить мяч далеко не удалось и бывший полузащитник донецкого "Олимпика" Салу мощным и точным ударом пробил в нижний угол. До ворот было визуально более тридцати метров.

В дальнейшем Олехнович мог забивать издали, но мяч разминулся со створом ворот, а Иван Бахар даже заработал пенальти, хитро подставившись под выход вратаря соперника из ворот. Тем не менее, правомерность назначения столь сурового приговора в том эпизоде можно было уверенно ставить под сомнение, что и доказал удар с точки. Тот же Бахар угодил в перекладину, от которой мяч выскочил в поле, а добивание головой в исполнении Климовича оказалось неточным.

Отзащищавшись львиную долю времени первого тайма, "Слуцк" мог забить еще один гол в концовке тайма. Центральный защитник Образов, подключившись на стандарт, промахнулся при ударе в падении. Тем не менее, в дебюте второго тайма команда Виталия Павлова все же добилась своего. Умар Бала ушел влево и сделал прострел в штрафную из-под ноги защитника, а замкнул его Абдул Гафар. Причем по возможности обязательно посмотрите как он это сделал, пяткой из-под собственной ноги!

Парад невезения "Динамо" и персонально Бахара продолжился на старте последней трети матча, когда Иван снова попал в перекладину, на этот раз с игры. В концовке встречи Бручич все же сумел сократить разницу в счете, что позволило "динамовцам" сохранить интригу на последние минуты. Но спасти очки в этом матче хозяевам все равно не удалось.

Динамо Минск - Слуцк 1:2 (0:1)

Голы: Бручич (86) - Салу (21), Гафар (52)

На 39-й минуте Иван Бахар не забил пенальти (перекладина)

Динамо: Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга - Риос, Олехнович, Павловски (Козлов М. 61), Бручич - Климович (Вергейчик 81), Шикавка (Данило 73), Бахар.

Слуцк: Панкратов - Короев (Бураев 62), Коанда, Образов, Трубило - Салу, Такулов - Велько (Анюкевич 40), Ю. Козлов, Умар Бала - Гафар (Титаренко 73).

Предупреждение: Олехнович (20) - Образов (19), Козлов (26), Панкратов (37), Бураев (75), Салу (90+4)

"Слуцк" отбился от претензий на лидерство со стороны "Торпедо-БелАЗ" и с 16 очками после семи туров продолжает возглавлять Высшую лигу Беларуси. Минское "Динамо", потерпев уже четвертое поражение, расположилось на десятой строчке. Но сразу четыре коллектива могут его опередить в случае победы завтра.