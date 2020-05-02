Динамо Минск - Слуцк: смотреть онлайн, видеотрансляция
Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка 7-го тура чемпионата Беларуси.
В центральной встрече игрового дня в Беларуси минское "Динамо" примет единоличного лидера. В случае успеха подопечные Леонида Кучука приблизятся к сопернику на растояние одного очка.
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