Витебск - Славия. Прогноз на матч Чемпионата Беларуси

И "Витебск", и "Славия" проиграли в прошлом туре. Более того, у "Славии" серия без побед составляет четыре матча, три из них в чемпионате, что сказывается на турнирном положении – всего 13-е место в таблице. У "Витебска" дела чуть лучше, на шестом месте они, но если проиграют в этом туре, подпустят команду из Мозыря к себе вплотную.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск)

ФК Витебск 16:00 Славия Мозырь

Телетрансляция – Спорт 1

"Витебск" еще ни в одном матче текущего чемпионата не забивал больше одного мяча. Всего четыре точных удара у "горожан", при пяти пропущенных. Очень рациональный футбол показывает эта команда, редко рискует, вряд ли можно ждать от хозяев неожиданной результативности в седьмом туре. Каленчук и Карамушка выступают за витебскую команду, есть надежда, что оба они сыграют против "Славии"

Команда из Мозыря неделю назад проиграла "Минску" 1:3, а также среди недели в Кубке Беларуси уступила БАТЭ 0:2. Явно не в лучшем состоянии сейчас "Славия", со множеством проблем в организации игры. Пантя и Слюсар – два украинца в этом клубе, но они не часто попадают в основу "Славии".

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В прошлом чемпионате "Витебск" дважды обыграл "Славию" - 2:0 дома и 1:0 в гостях. Но в этом сезоне в Кубке Беларуси команда из Мозыря смогла справиться с этим неудобным для себя соперником – 3:1. А вот в Высшей лиги "Славия" последний раз оказывалась сильнее "Витебска" еще в 2015-м 4:0, а также была ничья 1:1 в 2016-м. Явный фаворит во встрече – хозяева, скорее всего, минимальную викторию добудут они. Прогноз: победа "Витебска" 1:0.